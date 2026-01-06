¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¡¡ÈÖµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤È·ÀÌóÆâÍÆ¤ÎÉ¾²Á
²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÏÀ¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿ photo by Getty Images
Á°ÊÔ¡§¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿"µð¿Í¤Î4ÈÖ"¤Î¹Ô¤Àè¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö£±·î£³Æü¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬²¬ËÜÏÂ¿¿¤È4Ç¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó90²¯±ß¡Ë·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ìÀÆ¤ËÊóÆ»¡£µîÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¶ì¤·¤á¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¡¢¤³¤³¤ÇºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥È¥í¥ó¥È¤Îµ¼Ô¤Ï²¬ËÜ³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÂÇ½ç¤Ï²¿ÈÖ¤òÂÇ¤Á¡¢¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¬ËÜ¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÂ¼¾å½¡Î´¡Ê¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¶â³Û¤Î·ÀÌó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡ØMLB.com¡Ù¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÈÖµ¼Ô¡¢¥¡¼¥¬¥ó¡¦¥Þ¥»¥½¥ó»á¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú²¬ËÜ³ÍÆÀ¤Î¹çÍýÀ¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡»ä¤Ïº£²ó¤Î·ÀÌó¤ò¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¡¢ÆüËÜ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡££²Ç¯Á°¤Î¥ª¥Õ¡¢FA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î³ÍÆÀ¤òËÜµ¤¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¢¤ÎÂç·¿ÄÉÀ×¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤äÂ¸ºß´¶¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Î·ÀÌó¤ÏÈà¤é¤¬¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤·¡¢²¬ËÜ¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ËÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¶â³Û¤âÅ¬Àµ¤À¤·¡¢ÆüËÜ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¤ÇÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤â¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤µ¤é¤ËÆ°¤±¤ëÍ¾ÃÏ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤¼²¬ËÜ¤¬ÂÇÀþ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥×¥ì¡¼¥È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ê¡áÂÇÀÊ¤Ç¤Îµå¤Î¸«¶Ë¤á¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¡Ë¤¬¤È¤Æ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð»°¿¶¡¢¶õ¿¶¤ê¤ÎÂ¿¤µ¤¬·öÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Â¼¾å½¡Î´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï»°¿¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢²¬ËÜ¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¾åÁØÉô¤«¤é¹âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ä¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ºÍ¤ÊÁª¼ê¤ò¹¥¤à¡£¥Ö¥é¥Ç¥£¡Ê¼çË¤¤Î¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÉô¤ÎÎã³°¤ò½ü¤±¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²¬ËÜ¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿Êä¶¯¤À¤È¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤À¡£¡Ú¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Î¤Ê¤«¤ÇÃ´¤¦Ìò³ä¤Ï¡©¡Û
¡¡¾¯¤·µ¤¤¬Áá¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç²¬ËÜ¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£»ä¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÂÇ½ç¡Ë¤Ç¤âÈà¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦¤À¤±¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ºòµ¨¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¤è¤¯¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤ò1ÈÖ¡¢¼¡¤Ë¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ç¥£¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¬ËÜ¤¬FA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ2ÈÖ¤òÂÇ¤ÄÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£Áê¼êÅê¼ê¤Ë·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥Ç¥£¤ÎÁ°¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤ÂÇ½ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤â¤·£²ÈÖ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢£´ÈÖ¤«£µÈÖ¤ËÆþ¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ë¤ÏÆÀÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤ÀFA¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²¬ËÜ¤Ï¥Ö¥é¥Ç¥£¤ÎÁ°¸å¤òÂÇ¤ÄÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ëµå¤òÁª¤ó¤Ç¶¯ÂÇ¤Ç¤¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê´Ä¶¤À¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤«¼¡Âè¤À¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤É¤¦ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡²¬ËÜ¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¥ª¥ÕÀïÀþ³«»ÏÅö½é¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤ò¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬À©¤·¤¿·Á¤À¤¬¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤¤¤¹¤®¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¶â¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤Ç¤¹¤éÇ¯Êð1400¡Á1500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó21²¯¡Á22²¯5000Ëü±ß¡Ë¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢²¬ËÜ¤¬30ºÐ¡¢31ºÐ¡¢32ºÐ¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ÀÁ´À¹´ü¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÇ¯Îð¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¤¤¤¤¡£¤â¤·£µÇ¯¡¢£¶Ç¯·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢35¡¢36ºÐ¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¾¯¤·Ä¹¤¹¤®¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢£´Ç¯¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÆÀ¤¿£²Ç¯·ÀÌó¤â¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³ÎÎ©¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²¬ËÜ¤Ï¥Á¡¼¥àÂ¦¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ç¡¢Í½Â¬¤·¤ä¤¹¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð·ÀÌóÇ¯¿ô¤ÏºÇÅ¬¤À¤·¡¢¶â³Û¤â²á¾ê¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê»ñ¶â¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤¤·ÀÌó¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡Àè¤Û¤É¡¢¡Ö¤µ¤é¤ËÆ°¤±¤ëÍ¾ÃÏ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊä¶¯¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤ä¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬Ã»´ü·ÀÌó¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£º£¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÂçÊªÁª¼ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ëµåÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÁÀ¤Ã¤¿Áª¼ê¤òÉ¬¤º³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï"¹¥Áª¼ê¤¬Å¬Àµ²Á³Ê¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢´ØÍ¿¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤"¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÀ¤³¦°ì¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¾¤Ë»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤À¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤ò¤â¤¦¤Ò¤È¤ê²Ã¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤É¤³¤í¤«¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¦¡£
¤Ä¤Å¤¯