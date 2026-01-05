素材や機能でより暖かくなった寝具＆ブランケッド4選【あったかギア＆グルメ最前線】

【あったかギア＆グルメ最前線】

一気に冬到来。そこで寒さに負けず快適に過ごすために必要な“あったかギア＆グルメ”を、「家電・日用品」「ファッション」「冬グルメ」の3パートに分けてご紹介。これで冬準備は万全だ。

＜Part 1＞

家電・日用品

まずは生活の基盤作りに不可欠な「家電・日用品」からチェックしていこう。第一に重視すべき点は、暖房・保温・防寒といった“あったか”機能性。ここに挙げるどれかひとつを手に入れるだけでも生活のQOLアップ必至！

【寝具・ブランケット】

掛けたり包まれるだけで簡単に暖を取れるのが、寝具（ふとん）やブランケットの良いところ。とはいえ探せば種類膨大、ゆえに何を選ぶかが問題。

そこで今回は、最先端素材や独自構造、便利な機能などで“よりあたたかく”アップデートされたアイテムに限定。並んだキーワードは“自ら発熱する寝具”、“魔法瓶のようなブランケット”、“USBで温められて、しかも洗える”とどれも非常に魅力的だ。

1. “自ら発熱する寝具”が“だんだんと暖かくなる”へと進化

太陽（ヒツジのいらない枕）

「ヒツジのいらないかけ布団 ―ファイヤーブースト 暖々―」（Makuake価格：2万7700円〜、一般販売価格：4万7000円〜）

吸湿発熱素材とこだわりの5層構造で、贅沢な暖かさを目指しました。ムレにくく、静電気防止する生地は抗菌・防臭仕様となっており、丸洗いできる手軽さも嬉しいポイントです（太陽 広報 神吉佑貴さん）

羽毛を超える暖かさの吸湿発熱素材「Fire Fiber」を採用。高い吸湿力で水分子を繊維内部へ取り込み、熱エネルギーへ変換され発熱。余剰な湿気は外へ放湿、蒸れずに暖かさのみが続く。

▲寒冷環境（-14℃）下においても、“快適な睡眠を得やすい寝床内温度”である33〜35℃を安定してキープする

※応援購入サービス「Makuake」は販売予定数に到達次第、終了

2. 新6層構造がシリーズ史上最高の発熱・保温力を実現

LUGH

「魔法瓶ブランケット EDGE（Lサイズ）（2万4200円）

掛ける・包まると使い方は自由自在。車中泊やアウトドアや日常使いのブランケットとして使用すれば、過度にエアコンを使用せずに暖かく過ごせて、節電対策にもオススメです（ボルシチ PR ディレクター 辻井国裕さん）

“バンライフ（車中泊）を寒さに邪魔させない”というコンセプトから生まれた保温ブランケット。魔法瓶のような6層構造により冷気を防ぎ、自分の身体から発する熱を貯め込むことで、触れた瞬間から温もりが長時間続く。

▲「オーストラリアンピュアウール」と「光発熱綿 LUGHシャインヒート」が加わり、光発熱＋吸湿発熱のW発熱に！

3. 温まって汗をかいても、洗えるからいつでも清潔そのもの

無印良品

「洗えるUSBブランケット」（2990円）

無印良品が提案する“パーソナルスペースを暖めるアイテム”。そのうちのひとつがコレ。屋外のスポーツ観戦やアウトドアなど、電源コンセントのない場面でも活躍してくれます（良品計画 広報課 関根純子さん）

温度調整は4段階（最強・強・中・弱）。羽織った時に腰までカバーしてくれるよう、W110×H80cmサイズに設計。USBコードをつけたまま洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いOK。気負わずラフに扱えるのは有り難い限り。

▲USB（Type-A）ポートを備えたノートPCやモバイルバッテリーから給電して使用。コード収納用のポケット付

▲スナップボタンを活用することで羽織ったり、腰に巻いたりと使い方の幅も広がる。秋冬の冷え対策に活躍必至

4. ゲーマーのために開発された、禁断の“人型着る毛布”

Bauhutte

「ゲーミング着る毛布『ダメ着4G ネクスト』HFD-4G-24」（実勢価格：1万3080円前後）※編集部調べ

ゲーム操作を邪魔せず指先を冷えから守る「可変ミトン」、ヘッドセット装着のまま被れるゆったりフードなど、“冬のゲーミングルームウェア”にあったら嬉しい多彩な機能を搭載。

▲トイレ時には、腹側までガバっと大きく開いて用足し。最小限の手間でスムースかつスピーディな尻出し＆尻片付けを叶える

>> 特集【あったかギア＆グルメ最前線】

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号92ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／NOHOHON-PRODUCTION＞

