「like the back of one’s hand」の意味は？わからなかったら答えをチェック！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「like the back of one’s hand」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「知り尽くしている」「熟知している」でした！
手の甲はいつも見ているので、どのような形をしているかよくわかっているように、なにかにすごく詳しいというニュアンスとなります。
特定の場所に対する知識を示すために使われることが多いです。
「I lived in Kyoto for many years as a student, so I know the city like the back of my hand.」
（学生のときに京都に住んでたから、京都にとても詳しいよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部