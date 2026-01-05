「like the back of one’s hand」の意味は？わからなかったら答えをチェック！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「like the back of one’s hand」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

直訳しても意味が通じません。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「知り尽くしている」「熟知している」でした！

手の甲はいつも見ているので、どのような形をしているかよくわかっているように、なにかにすごく詳しいというニュアンスとなります。

特定の場所に対する知識を示すために使われることが多いです。

「I lived in Kyoto for many years as a student, so I know the city like the back of my hand.」
（学生のときに京都に住んでたから、京都にとても詳しいよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

