犬に絶対NGな『野菜』５選

野菜の中には、犬が食べてしまうと危険な症状を引き起こしかねないものが複数存在します。ここでは、犬に絶対NGな野菜と与えてはいけない理由をみていきましょう。

1.玉ねぎ

玉ねぎには、「有機チオ硫酸化合物」という成分が含まれています。犬がこれを摂取してしまうと、少量であっても赤血球に含まれるヘモグロビンを酸化させ破壊するため、貧血症状を引き起こすのです。

貧血症状が起こると、めまいやふらつきといった症状が主に現れますが、重症化すると意識を失ったり呼吸困難に陥ったり、肝臓機能の低下を引き起こす恐れもあります。

玉ねぎだけでなく、長ネギなども同様の危険を孕むので、絶対に与えないように注意してください。

2.ニンニク

ニンニクにも玉ねぎと同様、有機チオ硫酸化合物が含まれているため、貧血症状を引き起こすリスクが非常に高いので危険です。

また、ニンニクを食べてしまった場合、少量でも数日後に症状が現れるケースが多いと報告されています。つまり、ニンニクを食べてから数日間、症状が現れなくても安心できません。ニンニクを食べてしまった場合は、速やかに動物病院に連れていきましょう。

3.ニラ

ニラも有機チオ硫酸化合物を含むため、溶血性貧血を引き起こします。少量でも重度の症状を引き起こす恐れがあり、こちらも数時間～数日かけて症状が現れるケースが多いので、直後に症状が出ないからと安心してはいけません。

また、最悪の場合、高カリウム血症を引き起こし、溶血性貧血により命を落とす危険もあります。ここまで紹介してきた玉ねぎやニンニク、ニラといったネギ類は、少量であっても絶対に食べさせないでください。

4.銀杏

銀杏には、ギンコトキシン（ginkgotoxin）という成分が含まれており、これは神経毒の一種です。そのため、少量でも口にしてしまうと、神経伝達物質のバランスを崩すと言われており、てんかん発作や痙攣を引き起こします。

他にも嘔吐や下痢、呼吸困難やふらつきといった症状も見られ、大量摂取してしまうと死に至るケースも報告されているので、誤食に気をつけてください。

5.アボカド

人間に人気のアボカドですが、犬が食べてしまうとペルシンという毒素が体に悪影響を及ぼし、嘔吐や下痢、呼吸困難や痙攣などを引き起こします。

食べた量や犬の体質によっては、命を落とす危険もあるため、アボカドは絶対に与えないでください。また、種で窒息してしまうケースもあるので、こちらも気をつけましょう。

今すぐ病院へ！誤食した場合の危険な症状

もしも犬が危険な野菜を食べてしまった場合、動物病院へ連れていき、何をいつ、どのくらい食べたのかを報告してください。また、以下のような症状が現れている場合は、様子を見ずにすぐ病院へ連れていきましょう。

嘔吐や下痢が止まらない ふらつき 呼吸困難 痙攣 血尿 白目や歯茎、皮膚の黄疸

重症化してしまうと、命を落とす危険もあります。早期治療が命を繋ぐので、一刻も早く病院で適切な治療を受けてください。

まとめ

私たち人間が問題なく食べられる野菜の中には、犬が食べてしまうと命に関わる危険な野菜も存在します。今回紹介した野菜は絶対に犬が口にしないように細心の注意を払い、愛犬の健康を守りましょう。

(獣医師監修：葛野宗)