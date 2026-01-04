¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Î¡ÖÀ¹¤ì!¥ß¡¦¥¢¥âー¥ì¡×¥À¥ó¥¹¤Ë¡Ö¥Ï¥í¥ò¥¿¡ß¥È¥é¥¸¥ãÃ´¤Î»ä´¿´î¡×¡Ö¥Ï¥í¤È¥¹¥¿¥¨¥ó¤¬¸ò¤ï¤ëÀ¤³¦Àþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÂ¾å¤²Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤¦¤Þ¤¤¡×
¢£½÷À¥°¥ëー¥×¤Î³Ú¶Ê¤ò¸«»ö¤ËÍÙ¤êÀÚ¤ë»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡ÚÆ°²è¡Û¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Î¡ÖÀ¹¤ì!¥ß¡¦¥¢¥âー¥ì¡×¥À¥ó¥¹¡¿Juice=Juice¤Î¡ÖÀ¹¤ì!¥ß¡¦¥¢¥âー¥ì¡×¥À¥ó¥¹①～②
Travis Japan¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡¢Juice=Juice¤Î³Ú¶Ê¡ÖÀ¹¤ì!¥ß¡¦¥¢¥âー¥ì¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¶Ê¤¬¤«¤«¤ë¤È¸÷¤êµ±¤¯Çò¥¹ー¥Ä»Ñ¤Î¼·¸Þ»°³Ý¤¬Àª¤¤¤è¤¯Â¤ò¾å¤²¡¢¤½¤³¤«¤é¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê»Ï¤á¤ë¡£
½÷À¥°¥ëー¥×¤Î³Ú¶Ê¤ò¸«»ö¤ËÍÙ¤êÀÚ¤ë»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥í¥ò¥¿¡ß¥È¥é¥¸¥ãÃ´¤Î»ä´¿´î¡×¡Ö¥Ï¥í¥×¥í¤È¥¹¥¿¥¨¥ó¤¬¸ò¤ï¤ëÀ¤³¦ÀþÂº¤¤¡×¡ÖÂ¾å¤²¤¤ì¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥À¥ó¥¹¡×¤Ê¤ÉÁÐÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£