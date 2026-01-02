この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Aty」が、「カワウソたちと豪華お魚のお造りで新年を祝ってみたら、やっぱりコメディにしかならなかった [Otter Life Day 1000]」と題した動画を公開しました。新年と動画投稿1000本目を記念して用意された豪華なお造りを前に、カワウソのういちゃんが見せたワイルドな食べっぷりが描かれています。

お正月の晴れ着に身を包み、飼い主さんと一緒に新年の挨拶をするカワウソのアティくんとういちゃん。そこへ、大きな箱がふたつ届きます。箱の中身は、なんとふたりのために取り寄せられたカワハギとヒラメの豪華なお造りセット。ふたりとも待ちきれない様子で箱の周りをうろつき、期待に胸を膨らませます。

飼い主さんが舟盛りにお造りを美しく盛り付け、お正月らしい華やかな食卓が完成。いよいよ宴が始まると、ういちゃんはお刺身には目もくれず、舟盛りに飾られたヒラメの頭に一直線。力強くかぶりつき、野生味あふれる姿で頭を堪能し始めます。一方のアティくんは、飼い主さんの手からカワハギのお刺身をもらっておいしそうに味わっていますが、隣で豪快に頭をかじっているういちゃんには、少し引き気味の表情を見せていました。

いったんお昼寝をはさんで「二次会」が始まると、ようやくカワハギのお刺身の美味しさに気がついたういちゃん。ところが今度はカワハギの骨に夢中に。一心不乱に骨をかじり続けるういちゃんと、その様子を呆れた様子で眺めるアティくんとの対照的な姿が笑いを誘います。最後は豪華な食事でお腹いっぱいになったのか、幸せそうに眠りにつくふたりにほっこり。

ういちゃんの豪快な食べっぷりと、そんな相棒に戸惑いを見せるアティくんの様子が面白いこの動画。お正月を全力で満喫するカワウソたちの、かわいらしくもユニークな姿に癒やされること間違いなしです。

YouTubeの動画内容

00:05

晴れ着で新年のご挨拶
00:35

お取り寄せの箱が届きました
02:37

新年の宴スタート！ういちゃんはヒラメの頭に夢中
05:34

二次会は骨に夢中！？アティくんドン引き
08:37

満腹で幸せな就寝タイム
09:24

密やかに新年を祝う「にゃん先輩」

チャンネル情報

Aty_icon

Aty

YouTube チャンネル登録者数 130.00万人 1827 本の動画
カワウソのアティとういと一緒に、日本全国の川で泳いでいます。自然の美しさ、大切さを視聴者の皆様に伝えるとともに、動物福祉について考えるきっかけになれば幸いです。
youtube.com/channel/UCmNbW4koY12-duBCFThChGg YouTube