¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤òŽ¢À¤³¦°ìŽ£¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡ÄÃæ¹ñ¿Í¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶ÆüËÜ¤ËÍè¤ÆŽ¢¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°Ž£¤òÇã¤¦ÍýÍ³
¢£°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥í¥´¤Ï¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤Ê¤Î¤«
°ìÀÎÁ°¡¢ÆüËÜ¤Î³¹¤ò¾¯¤·Êâ¤±¤Ð¡¢±¦¤âº¸¤â¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¶õ¹Á¤Î¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç²ÙÊª¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥â¥Î¥°¥é¥à¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤²ó¤Ï¤Ê¤¤¡£Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤Î¡ÖLV¡×¤Î¥í¥´¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¹ñÌ±Åª¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯¤Îº£¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤Ï¾¯¤·ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÆü¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÉÙÍµÁØ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¸ÜµÒ¤Î¾ÃÈñÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¶âÍ»»ñ»º3²¯±ß°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ¤Ç¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥â¥Î¥°¥é¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Ë¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î´Ö¤ÇÄêÃå¤·¤¿¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡ÊÀÅ¤«¤Ê¤ëìÔÂô¡Ë¡×¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡£¥í¥´¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¡Ö¸«¤»¤Ó¤é¤«¤¹¾ÃÈñ¡×¤ÏÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤À¤±¤ï¤«¤ë¡ÖÀÅ¤«¤ÊÍ¾Íµ¡×¤òÅ»¤¦¤³¤È¤¬ÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤È¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦¿Íµ»¤¬Æ±µï¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤À¡£
¢£ÉÙÍµÁØ¤Î¡Ö¥ô¥£¥È¥ó°ÍÂ¸¡×¤Ï¾ÃÈñ¤«¤é¡ÖÅê»ñ¡×¤Ø
¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÏÉÙÍµÁØ¤ÎÁªÂò»è¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¡ÖNo¡×¤À¡£¤à¤·¤í¡¢Èà¤é¤Î¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¡×¤Ï¡¢¼Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£Èà¤é¤Ï¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÅê»ñ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤¬¡Ö¥í¥´±£¤·¡×¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤À¤±¤¬ÊÌ³Ê¤Î°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¸°¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£¼Á²°¤ÎÇã¼è²Á³ÊÉ½¤À¡£
ÉÙÍµÁØ¤¬¥â¥Î¤òÇã¤¦¤È¤¡¢Èà¤é¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë¡Ö½Ð¸ýÀïÎ¬¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼êÊü¤¹¤È¤¤Ë¤¤¤¯¤é¤ÇÇä¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤À¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤ë¡ÖÏ¢Î©ÊýÄø¼°¡×¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
ÊýÄø¼°¢¡§¹â²ÁÇã¼è¡á°µÅÝÅª¤Ê¼ûÍ×¡Ê¿Íµ¤¡Ë
ÊýÄø¼°£¡§°µÅÝÅª¤Ê¼ûÍ×¡áµ¶ÊªÀ½Â¤¤ÎÆ°µ¡
¤³¤Î3¤Ä¤ÎÊýÄø¼°¤òÏ¢Î©¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÈéÆù¤Ê·ëÏÀ¤¬Æ³¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡Öµ¶Êª¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Û¤É¡¢ËÜÊª¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤ÏÈ×ÀÐ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ò¤À¡£
¤³¤ì¤ò»ä¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤Î¡ÖËüÍ°úÎÏ¤ÎË¡Â§¡×¤Ê¤é¤Ì¡¢¡ÖËüÍÌÏÊï¤ÎË¡Â§¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜÊª¤¬¶¯¤¯µ±¤±¤Ðµ±¤¯¤Û¤É¡¢¤½¤Î±Æ¡Êµ¶Êª¡Ë¤â¤Þ¤¿Ç»¤¯¤Ê¤ë¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î±É¸÷¤Èµ¶Êª¤ÎÈÅÍô¤Ï¡¢·ÐºÑ³ØÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÉ½Î¢°ìÂÎ¤Î¸½¾Ý¤Ê¤Î¤À¡£
¢£Àµµ¬Å¹¤ÇÇã¤Ã¤¿42Ëü±ß¤¬µ¶Êª¤À¤Ã¤¿¾×·â
¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÆø¤ï¤¦ÆüËÜ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¡¢¤¢¤ëÃæ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼«¹ñ¤Ë¤â¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶ÆüËÜ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤Þ¤ÇÇã¤¦¤Î¤«¡¢¤È¡£
Èà¤ÎÅú¤¨¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Àµµ¬Å¹¤Ç¡Ø¤³¤ì¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÅ¹°÷¤¬±ü¤«¤é¿·¤·¤¤ºß¸Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤ë¡£µ¶Êª¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÀµµ¬Å¹¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï100¡ó¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¤ÇÇã¤¦¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤Ï¡Ø°Â¿´¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ãæ¹ñÄ¹º»»Ô¤Î¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥óÅ¹ÊÞ¤Ç2021Ç¯¡¢µÒ¤¬2Ëü2350¿ÍÌ±¸µ¡ÊÌó42Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¥ô¥©¥¸¥é¡¼¥ë¡×¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬¡¢Âè»°¼Ô¤Î´ÕÄê¤ÇÀµµ¬ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·ÍâÇ¯¤ËºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï¥ô¥£¥È¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ØÆþ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤ÎÇå½þ¤Ë²Ã¤¨¡¢Â»³²Çå½þ¤È¤·¤Æ¹ØÆþÈñÍÑ¤Î3ÇÜ¤Î6Ëü7050¿ÍÌ±¸µ¡ÊÌó127Ëü±ß¡Ë¤â»ÙÊ§¤¦È½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£
µ¶Êª»Ô¾ì¤¬³èÈ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢µÕÀâÅª¤Ë¡Ö¿¿ÀµÉÊ¡Ê¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î¿®ÍÑÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢ÄÌ²ß¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®Æ°À¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ç¤â´¹¶â²ÄÇ½¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤¬ÔÌÂ»¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ö¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡Ê»ý¤Á±¿¤Ù¤ë»ñ»º¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¥ô¥£¥È¥ó¤ÎóÕÌÀ´ü¤Ï¡Ö¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤À¤Ã¤¿
»ñ»º²ÁÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬170Ç¯°Ê¾åÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤Î½Ð¼«¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡×¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬¥Ñ¥ê¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤¿1854Ç¯¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°ÜÆ°³×Ì¿¡×¤ÎÌëÌÀ¤±Á°¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¼çÎ®¤À¤Ã¤¿ÇÏ¼Ö°ÜÆ°¤«¤é¡¢Å´Æ»¤ä¾øµ¤Á¥¤Ë¤è¤ëÂçÎÌÍ¢Á÷»þÂå¤Ø¡£¼Ò²ñ¤ÎOS¡Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤¬½ñ¤´¹¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê·ãÆ°´ü¤À¡£Åö»þ¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Ï¡¢±«¿å¤òÎ®¤¹¤¿¤á¤Ë³¸¤¬´Ý¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÅ´Æ»¤Î²ßÊª¼¼¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¥ë¥¤¤ÏÈ¯ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÊ¿¤é¤Ê³¸¤Î¥È¥é¥ó¥¯¡×¤ò¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë·Á¾õÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¬¥é¥±¡¼¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÊUI¡Ë¤Î³×Ì¿¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡¢ÌÚºà¤ËËÉ¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ÃÏ¡Ö¥°¥ê¡¦¥È¥ê¥¢¥Î¥ó¡×¤òºÎÍÑ¡£·ÚÎÌ¤Ç¡¢¾æÉ×¤Ç¡¢ËÉ¿å¡£¤³¤Î¡Ö¹âµ¡Ç½¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÉÙÍµÁØ¡Ê¥¢¡¼¥ê¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡Ë¤¿¤Á¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¸ÜµÒ¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ÄÄë¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó3À¤¤ÎÈÞ¡¢¥¦¥¸¥§¥Ë¡¼¹Ä¹¡¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍÌ¾¤À¤¬¡¢Èà½÷¤¬É¾²Á¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤è¤ê¤â¡¢°áÁõ¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯±¿¤Ù¤ë¡Öµ¡Ç½À¡×¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢19À¤µª¤ÎApple¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ÜÆ°¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¥È¥é¥ó¥¯¡Ë¤ò³«È¯¤·¡¢¤½¤ì¤òÀ¤³¦É¸½à¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¢£¥ô¥£¥È¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿
¤³¤Î¡Öµ¡Ç½Èþ¡×¤Ë¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿¹ñÌ±¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
1883Ç¯¡ÊÌÀ¼£16Ç¯¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö7720¡×¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¡ÖItagaki¡×¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬»Ä¤ë¤½¤Î¿ÍÊª¤³¤½¡¢¼«Í³Ì±¸¢±¿Æ°¤Î»ØÆ³¼Ô¡¢ÈÄ³ÀÂà½õ¤À¡£
ñþ¤òÍî¤È¤·¡¢ÍÎÁõ¤Ç²¤½£¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢´è¾æ¤Ç¹çÍýÅª¤Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Ë¡¢¶áÂå²½¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Ï¸½Â¸¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿ºÇ¸Å¤Î¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ»þÂå¤Ï¿Ê¤ß¡¢1980Ç¯Âå¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò·Ð¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¡£
°ì»þ´ü¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÁ´À¤³¦Çä¤ê¾å¤²¤Î3³ä°Ê¾å¤òÆüËÜ¿Í¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°¦¤·¤¿¤Î¤«¡£
¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥â¥Î¥°¥é¥à¤¬ÆüËÜ¤Î²ÈÌæ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Îµ¤¼Á¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥â¥Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÀº¿À¡×¤È¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÂÑµ×À¡×¤¬¹çÃ×¤·¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¡Ö10Ç¯¡¢20Ç¯»È¤Ã¤Æ¤â²õ¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤Î¿®Íê´¶¤³¤½¤¬¡¢¹â³Û¤Ê½ÐÈñ¤òÀµÅö²½¤¹¤ëºÇÂç¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇüÂç¤ÊÍø±×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢1987Ç¯¤ÎLVMH¡Ê¥â¥¨¡¦¥Ø¥Í¥·¡¼¡¦¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÂÀ¸¤â¡¢¸½ºß¤Î¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥ë¡¦¥¢¥ë¥Î¡¼CEO¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦À©ÇÆ¤â¡¢¾¯¤·°ã¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡ÖÎ¹¤ÎÄë¹ñ¡×¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿±Æ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
À¾ÅÄ Íý°ìÏº¡Ê¤Ë¤·¤À¡¦¤ê¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥ë¡¼¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò
ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Î¡ÖÊª¸ì¡×¤òËÂ¤°¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊóÅÁÃ£¤òÄ¶¤¨¤¿¹ÔÆ°¤ò»ÅÁÈ²½¤·¡¢¸Ä¤ÎÁ´À¹»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼»Ô¾ì¤Ç¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÃÎ¤Î¡Ö²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¡×ÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾¦ÉÊ²½¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤«¤éÄ¶¹âµé¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤ò·ÐºÑ²ÁÃÍ¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡£¡Öto create a Real LIFE ÉÒÏÓ¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¿¿¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤Ï¡×¡ÖLife is a Journey¡×¡Ö¿©¤ÈÊ¸²½¤Î¸òº¹ÅÀ¡¡¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤¾ðÇ®¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¡¦Ï¢ºÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤È¤Ï¡Ö½êÍ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂÎ¸³¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤Ë½É¤ëÊª¸ì¤³¤½¤¬¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢ÉÙÍµÁØ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×Ãø½ñ¤Ë¡ØÍ½Â¬´¶À¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê»þÂå¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥´¥Þ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¡ØGRAND MICHELIN ¥ß¥·¥å¥é¥óÄ´ºº°÷¤Î¤³¤È¤Ð¡ÎÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Ï¡Ù¡Ê¥¢¥ó¥É¥¨¥È¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¸Ä¿Í¥µ¥¤¥È
¡Ê²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥ë¡¼¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾ÅÄ Íý°ìÏº¡Ë