【牡羊座の2026年上半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

牡羊座（3/21~4/19生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？

1月下旬に夢と幻想の星・海王星が、2月中旬には試練の星・土星がやってきて、牡羊座内でピタリと重なります。夢はどんどん膨らんでいくものの、いざ実現に向けて動き出そうとすると、現実という高い壁が立ちはだかるように感じるかも。思い描いた通りの結果にならず、落ち込むこともあるかもしれませんが、心配はいりません。そんなトライアンドエラーをくり返していくうちに、今の自分に何が足りないのか、何を優先すべきなのかが明確になっていくはずです。失敗や苦労を避けず、しっかり向き合うことが夢を叶える秘訣になるでしょう。

また、幸運の星・木星は2025年下半期からずっとあなたの身近なところに幸運があると教えてくれています。例えば、家族との団らんの時間、お気に入りのカフェで飲むコーヒー、友人との他愛のない会話。そういったものが、確かにあなたの心を満たしてくれるはず。2026年上半期は、引き続きそんな小さな幸せを見つけて集めていく期間になるでしょう。

少し先の話になりますが、2026年下半期はチャンスが目白押し。上半期は、そのチャンスを逃さないための準備期間になります。例えば、やりたいことがあるのなら、そのため必要なものをそろえたり、事前に勉強しておいたり。そうしておけば、いざ好機が訪れたときにも、あわてず対処できるはずです。2026年全体を実りの多い年にするためにも、上半期のうちにしっかりと、幸せをつかむ準備をしておきましょう。

牡羊座の2026年上半期の《仕事運》は？

2026年上半期は、これから来る飛躍のチャンスに備えて基礎をしっかりと固める期間になります。将来やりたいことがあるのなら、先手を打って今から勉強しておきましょう。また、今取り組んでいる業務についても、改めてマニュアルを見直してみて。意外と、忘れていることがあるかもしれません。初心に返って丁寧に取り組むと、ミスが減って周囲からの評価もアップするはずです。

ワークライフバランスを見直すことも大切。もしも残業や家事などで家族との時間が後回しになっているのなら、働き方の見直しを。元気に働くためには、プライベート時間の充実や家族の理解、協力が必要であることを実感し、公私のバランスを取るのがうまくなりそうです。

牡羊座の2026年上半期の《健康運》は？

疲れやすい星回りなので、無理は禁物。予定はあまり詰め込まないようにして、自宅などリラックスできる場所でのんびりする時間を十分に確保しておきましょう。

胃腸も弱りやすいときなので、毎日の食事にも気を遣う必要があります。発酵食品や消化にいいものを積極的に摂取すると、好調をキープできるでしょう。

体の調子に合わせて食材や量をコントロールできる自炊もおすすめ。お金と時間が許すなら、買いだめや作りだめをするよりも、その日の体調や気分で献立を決めて、こまめに買い出し、調理ができると一番いいでしょう。手間はかかりますが、体の声に耳を傾ける習慣ができることで体調を崩す機会は減るはず。いつでも本来の力を発揮できるように。

牡羊座の2026年上半期の《人間関係》は？

新しい出会いを追い求めるよりも、今ある縁を大切にしたいとき。とくに家族や古くからの友人など身近な人に対しては、そばにいてくれることを当たり前と思わないように。折を見て感謝の言葉を伝え、絆をより強固なものにしていきましょう。

家庭内でいざこざを抱えているのなら、上半期中にいい方向へ向かう兆しも。あなたが我慢して丸く収めるのではなく、きちんと話し合いをして解決することが大切。わだかまりがなくなり、家族と過ごす時間があなたにとってリラックスできるものになるはずです。一方で、初対面の人に対しては心を開くのに時間がかかるかも。焦らず、時間をかけてじっくりとお互いを知っていく方法がいいでしょう。

牡羊座の2026年上半期の《金運》は？

2026年上半期には、大きな金運の乱れはなさそうです。収支をきちんと把握、管理すればトラブルに見舞われることはないでしょう。ただ、好きなアーティストや俳優など、「推し」のためとなるとたちまちお財布の紐が緩んでしまいそう。ストレスにつながるので全部を我慢しなくてもいいのですが、何にお金をかけるべきかの取捨選択は必要になりそうです。例えば、グッズの購入を控える代わりにライブに行く回数を増やす、深夜バスなどの安い交通機関を利用するなど、少し工夫をして推し活を楽しみましょう。

2026年下半期は交際費がかさむ暗示がありますが、あなたにとっていい縁をつかむためにもあまり出し惜しみはしたくないところ。上半期のうちから、少しずつ貯めておくと安心です。

