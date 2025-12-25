森保監督はどんなメンバーでワールドカップに臨むのか。(C)Getty Images

　勢いか、経験か。ワールドカップのメンバー選考で、そんな究極の選択を迫られた際、日本代表の森保一監督はどちらに重きを置くのか。その問いを、指揮官本人にぶつけた。気になる答は──。

　勢いと経験の両方が備わっていれば理想だ。その象徴が今の上田綺世だろう。クラブでのキャリアを着実に積み上げ、今季はオランダ・リーグでゴールを量産。日本代表のエースストライカーは誰かと尋ねられれば、誰もが彼の名前を挙げるはずだ。

　ただ、ワールドカップを戦うタイミングで上田のような選手が多数揃うケースは稀だ。そうなると、指揮官は冒頭に記したように“究極の選択”を迫られるわけである。勢いか、経験か、その問いに対し、森保監督は「答があるかどうか分からない」と苦笑した。それでも、そこから持論を述べてくれた。

「同じような力であれば、さらに上がっていくと考えられるほうかなと思います」

　つまり、“勢い”を重視するということだ。「でも」と森保監督は言葉を継ぐ。

「そこだけではなく、チーム全体を見ています。ひとりの選手でチームの雰囲気がガラッと変わるケースもあります。そういうところはこれまでの活動を参考に決めていきたいですが、ムードがいいから勝てるわけではありません」
 
　そのうえで、森保監督は「プロの集団として戦える選手」というフレーズを強調した。

「自分が一番という自負、さらに仲間のために、日本のために戦える協調性。その両輪を備えた選手を選びたい。ただ、勢いか経験かという点は常々悩んでいます。めちゃくちゃ難しいです」

　勢いか、経験か、そこで悩みそうなポジションがボランチ佐野海舟マインツ）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）が台頭するなか、遠藤航リバプール）と守田英正（スポルティング）はクラブで現状サブ扱いだ。この状態が続くようだと、もしかすると…。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）

