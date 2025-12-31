¡Ú¹ÈÇò¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¤È¶¦±é¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤Æ¹æµã¡×
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ12·î31Æü
½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖNG¡×¡¢¡ÖSAD SONG¡×¤Î£²¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
²áµî¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¼Ò²ñÅªÊÐ¸«¤äÈãÈ½¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¶¯Îõ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¡ÖNG¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¡¢Ãç´Ö¤Ø¤ÎÉáÊ×Åª¤ÊÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖSAD SONG¡×¤Î£²¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¡£¡ÖSAD SONG¡×¤Ï¡ÚNo No Girls THE FINAL¡Û¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖSAD SONG¡×¤ÇHANA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£¤³¤Î¶¦±é¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈHANA¤Î¥³¥é¥ÜÂº¤¤¡×¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈHANA¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸µã¤¤¤¿¡×¡¢¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤Æ¹æµã¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£