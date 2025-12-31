¡ÚRIZIN¡Û58Æü¤ÇÅÅ·â»²Àï¤Î½©¸µ¶¯¿¿¡¢¡È¥Æ¥ó¥«¥ª°ì·â¡É¤Ç¿·µï¤â¤óÀäTKO¡¡¼¡Àï¤Ë¸µ¥Õ¥§¥¶ーµé²¦¼Ô¤ò»ØÌ¾
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Âè7»î¹ç¤Ï½©¸µ¶¯¿¿¤¬1¥é¥¦¥ó¥É3Ê¬51ÉÃKO¤Ç¿·µï¤¹¤°¤ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÍèÇ¯¤Î¤É¤Ã¤«¤Ç¡¢vs.ºØÆ£¡×
¿·µï¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢ー¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿¤¬Æþ½Ð¹ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¡£ÂåÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯11·î¤ËÇë¸¶µþÊ¿¤òÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢»î¹çÃæ¤ËÉ¡¹ü¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿½©¸µ¶¯¿¿¤À¤Ã¤¿¡£
½øÈ×¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò³Ý¤±¤ë½©¸µ¡£¿·µï¤âÁ°¤Ë½Ð¤ÆÁÈ¤ß¤Ä¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿Þ¤ë¤â¡¢½©¸µ¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÂÇ·â¤Ç¿¨¤ì¤µ¤»¤º¡£»î¹ç¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ä¤ê1Ê¬20ÉÃ¡£¿·µï¤Î±¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½©¸µ¤Îº¸¥Æ¥ó¥«¥ª¤¬¥Ü¥Ç¥£¤ËÆþ¤ê¡¢¿·µï¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ßÌåÀä¡£¥ì¥Õ¥§¥êー¤Ï»î¹ç¤ò»ß¤á¡¢½©¸µ¤ÎTKO¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿½©¸µ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¡¢¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÃÑ¤«¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ù¤·¤µ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºòÇ¯Âç³¢Æü¤Ç¸µÃ«Í§µ®¤ËÇÔ¤ì¤¿°ìÀï¤«¤é1Ç¯¸å¡¢4Ï¢¾¡¤ÇÀã¿«¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¼¡Àï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤Î¤É¤Ã¤«¤Ç½©¸µvs.ºØÆ£¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸µ¥Õ¥§¥¶ーµé²¦¼Ô¡¦ºØÆ£Íµ¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£