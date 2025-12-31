¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¤Î2026Ç¯1·î¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¡ÖìÔÂô¤¤¤Á¤´¡×¤¬ÅÐ¾ìÆ±ÆüÈ¯Çä¤ÎÊ¡ÂÞ¤âÉ¬¸«¡Ô1·î1Æü³«»Ï¡Õ
¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¡¢"ìÔÂô¤¤¤Á¤´"¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì
¿·½Õ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë"ìÔÂô¤¤¤Á¤´"¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥Ñ¥¤¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥³¥¯¿¼¤¤ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤¤¤Á¤´¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤Ï1ÆüÌó12Ëü¸Ä¤òÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¤Îµ¨Àá¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï26Ç¯1·î1Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï290±ß¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä´ü´Ö¤äÉÊÌÜ¤ÎÊÑ¹¹¡¢¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉôÅ¹ÊÞµÚ¤Ó¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤ÏÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÂÞ¤â¸ÂÄêÅÐ¾ì¡ª
¤Þ¤¿¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×¤â1·î1Æü¤«¤éÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
Ê¡ÂÞ¹ØÆþ»þ¤Ï¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë"¤Ç¤¤¿¤Æºî¤ê¤¿¤Æ"¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¤Ç»È¤¨¤ëÆÃÊÌ³ä°ú·ô¡Ê2500±ßÊ¬¡Ë¤È¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê5¸Ä¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï3000±ß¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï26Ç¯1·î1Æü¤«¤é1·î5Æü¡£
¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë