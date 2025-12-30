「細田守作品でもトップレベルの映像」…大コケの映画『果てしなきスカーレット』、世間と業界の評価に【温度差】

ベネチア国際映画祭に出品も

『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『竜とそばかすの姫』をはじめとした長編アニメ映画を手掛け、アニメ業界やファンから絶大な人気と知名度を誇ってきた映画監督・細田守。

そんな彼の待望となる最新作『果てしなきスカーレット』が11月21日より公開。シェイクスピアの四大悲劇の一つ『ハムレット』に着想を得た本作は、父の復讐を誓う王女・スカーレットが、生と死の狭間にある異世界で冒険を繰り広げるファンタジー・アクション。

世界先行でのベネチア国際映画祭出品も果たし、日本のみならず国際的な期待値も高かった。

しかし、最終的に興行収入66億円のヒットをマークした『竜とそばかすの姫』（2021年）は公開直後3日間の興行収入約8.9億円、動員数約60万人を記録したにもかかわらず、同作は約2.1億円、約13.6万人（いずれも興行通信社調べ）という低調なスタートを切ることになった。

公開1か月を経た12月末現在は、週間ランキングトップ10からも陥落。現時点の流れが続けば、良くても10億円ほどの興行収入に留まりそうだ。

映画評論サイトでは2点台……監督批判をする記事が殺到

また、公開直後から観客からの失望の声が目立っており、映画評論サイトでは5点満点で2点台の低評価の数字が乱立。また、SNSのコメントでも「苦痛すぎた2時間」「「設定が難解なのに説明不十分すぎて、序盤でウトウト」「子供がずっと退屈そうにしていた」「なぜこの映画の企画が通ったのか？」といった酷評の嵐になっている。

このような興行収入の伸び悩みやレビューサイトでの低評価を踏まえた批判記事がメディアに乱立。

作り手の姿勢や制作体制そのものにまで踏み込むものが増えてきており、単なる賛否両論という言葉では整理できない段階に突入している。

だが、この現象を単に監督の失敗や駄作論で片付けてしまうのは早計だろう。むしろ本作は、日本のアニメ映画が抱える構造的問題を露呈させた作品だと言える。

ここではプロデューサー、アニメーター、脚本家という制作現場に近い立場の視点を軸に、なぜ『果てしなきスカーレット』がこれほどまでに批判を集めたのか、その内実を読み解いていく。

最初から当てにいく企画ではなかった

まず、企画全体を俯瞰するプロデュース視点から見ると、本作の位置づけは明確だという。民放キー局でアニメ関連のプロデューサーを務めるＡ氏はこう語る。

「正直に言えば、これはヒットを狙うための映画ではなかったと思います。作家としての細田守が、今どういう表現をしたいのかを最優先した企画だったと思います。重層的なファンタジー世界、宗教的とも言えるテーマ、明確な説明を避けた構成。いずれも、現代の日本アニメ市場では相性が良いとは言えない要素ばかり。

『国宝』のヒットに見られるように、今の映画市場は、初週の数字とネットの空気でほぼ評価が決まってしまう。理解に時間がかかる映画は、その時点で不利だったとは思います」

それでもこの企画を通したのは、細田守にとって“作家のフェーズが変わった”という判断からだったのではないかとA氏は言う。

「命の再生と贖罪といった重厚なテーマに挑み、従来の細田守らしい老若男女が楽しめる作品から大きく離れた大人向けのファンタジーに移行した。それにより、作家性を強めることができた。また、海外の市場でも受け入れられるように、アニメの世界設定を日本に絞らずに、西洋的な要素や異世界を取り入れていた。このあたりは、細田守の進化は信じていたからだと思います」

しかし同時に、Ａ氏は今回の反発を想定外とも語る。

「ここまで拒否反応が強く出るとは、正直思っていなかった。『難しい』ではなく『許せない』という感情が一部で噴き出した。これは単なる内容の問題というより、期待との落差が引き起こした現象だと思います」

つまりプロデューサーの目から見た『スカーレット』は、市場を読み切れなかった失敗作というよりは市場と正面衝突した企画だった。

映像だけ見れば、キャリアの到達点。世間との温度差

一方、一線で活躍するアニメーターたちの受け止めは、世間の酷評とはかなり温度差がある。アニメ制作会社でアニメーターとして長年勤めているB氏は語る。

「映像の完成度だけで言えば、これまでの細田作品の中でもトップレベルだと思います。大胆なカメラワークと鮮やかなタッチを使った背景描写は彼にしか描き出せないものだし、戦闘シーンもアニメとは思えない迫力を感じました。また、CGと手描きの本格的な融合、映画的なカメラワーク、光や質感への徹底したこだわり。細田作品が次の段階に進んでいると強く思いました。

キャラクターの表情、特に主人公・スカーレットの表情の作りには、かなり神経を使っていたと思います。セリフがそこまで多くなかったキャラクターゆえ、動きと間で感情を伝えなければならない。

また、天国や地獄を超越した異世界を表現するために、壮大な空間や物々しい空気感を作り上げるために、相当な時間を費やしたと聞いています。アニメーターとしては、挑戦しがいのある仕事だったのではないでしょうか」

だからこそ、公開後の反応には複雑な思いがある。

「映像が評価されているのは救いですが、『中身がない』『分からない』と言われると、どうしても悔しさは残りますね。どれだけ画のクオリティーを詰めても、物語に乗ってもらえなければ届かない。その現実を、これほど痛感したことはありません。しかし、アニメーターは監督を信じて作り続けるしかない。今回のような批判はショックだったと思います」

アニメーターの目線から見た『果てしなきスカーレット』は、現場の達成感と、社会的評価の乖離が最も激しかった作品でもあったようだ。

後編『細田守『果てしなきスカーレット』が大コケした理由…業界人が語る作品の【致命的欠陥】』では、引き続き業界人による果てしなきスカーレット評をお届けします。

