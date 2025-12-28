¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¼çÌò¤ÎºÂ¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¡ª¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦
2025Ç¯¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¥°¥é¥ó¥×¥ìー¥¹ Âè70²óÍÇÏµÇ°¡ÊGI 2,500¥áー¥È¥ë ¼Ç¡¦±¦¡Ë¤¬28Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤ÏGIÇÏ¤¬6Æ¬¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼ÂÎÏÇìÃç¡£¤µ¤é¤ËGI¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢¤É¤ÎÇÏ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Êº£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¡¢¼çÌò¤òÄ¥¤ë¤Î¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤À¡£
¥Ç¥Ó¥åー´Ö¤â¤Ê¤¤2ºÐ»þ¤«¤é¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¤Ç²´ÇÏ¤òÀ©°µ¤·¤¿¾ï¼±ÇË¤ê¤Î½÷Äë¤Ï3ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È´º¤¨¤Æ²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¡£
¥Àー¥Óー¤Ç5Ãå¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¼ÂÎÏ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤Ï¸«¤»¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤ÐÌ¤¾¡Íø¤Î¤Þ¤Þ12·î¤Ë¡£
ºòÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï5ÈÖ¿Íµ¤¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¤¬¡¢¥¹¥íー¥Úー¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÇ¯Ä¹¤Î¥Àー¥ÓーÇÏ¥·¥ã¥Õ¥ê¥äー¥ë¤È¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÉü³è¾¡Íø¡£½÷Äë¤Î½÷Äë¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡£¹üÀÞÌÀ¤±¤Ç·Þ¤¨¤¿ÊõÄÍµÇ°¤³¤½·ë²Ì¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥ªー¥ë¥«¥Þー¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ï´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Áö¤ê¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ´°¾¡¡£
Ãæ¤Ç¤â¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç¤ÎËöµÓ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿2ÅÙÌÜ¤ÎÍÇÏµÇ°¡£ÌÆÇÏ¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÅÁÀâ¤ÎÌ¾ÇÏ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤«¡£
¢£Ê¸¡¿Ê¡Öº¹°
¢£Âè70²óÍÇÏµÇ°¡ÊGI¡ËÏÈ½ç
2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë5²óÃæ»³8Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ40Ê¬
ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀÎð µ³¼ê¡Ë
1-1 ¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¡Ê²´3 ²®Ìî¶Ë¡Ë
1-2 ¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥éー¡Ê²´4 ºä°æÎÜÀ±¡Ë
2-3 ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡Ê²´6 ÃÄÌîÂçÀ®¡Ë
2-4 ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´3 C.¥Ç¥àー¥í¡Ë
3-5 ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ4 C.¥ë¥áー¥ë¡Ë
3-6 ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´4 ÉðË¡Ë
4-7 ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ê²´4 »Åç¹î½Ù¡Ë
4-8 ¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¥íー¥º¡Ê²´7 ËÌÂ¼Í§°ì¡Ë
5-9 ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´4 ¸Íºê·½ÂÀ¡Ë
5-10 ¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡Ê²´4 ²£»³Éð»Ë¡Ë
6-11 ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¦¥§¥¤¡Ê¥»7 ¾¾ËÜÂçµ±¡Ë
6-12 ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥éー¡Ê²´5 Ã°ÆâÍ´¼¡¡Ë
7-13 ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¡Ê²´4 ÀîÅÄ¾²í¡Ë
7-14 ¥¢¥é¥¿¡Ê²´8 ÂçÌîÂóÌï¡Ë
8-15 ¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥íー¥º¡Ê²´5 À¾Â¼½ßÌé¡Ë
8-16 ¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨ー¥é¡Ê²´5 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
