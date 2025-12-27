「愛里にお金にだらしない部分があったことは、僕も否定はできません。とはいえ、高野がやった殺人という行為についてはまったく認められません。司法が公正な判断を下すことを切に祈ります」──ことし3月11日、ライブ配信者"最上あい"こと佐藤愛里さん（当時22）が東京・高田馬場でのライブ配信中に殺害されてからまもなく10か月

【写真】着物姿で記念撮影をする”最上あい”さんの私生活での素顔（友人提供）ほか

佐藤さんはライブ配信アプリ「ふわっち」の配信者で、"山手線1周企画"をスタートした直後に魔の手にかかった。

そんな彼女の死を画面越しに目の当たりにした元婚約者の男性が12月中旬、NEWSポストセブンに「やっと乗り越えられそうです」と思いを打ち明けてくれた。

＊ ＊ ＊

事件の被疑者として現行犯逮捕された高野健一被告（43）は5月29日に殺人罪などで起訴された。今後、公判が行われる見通しとなっている。

「高野被告は逮捕後の取り調べに対し『被害者（佐藤さん）に200万円を超える額を貸しているが、返してもらえないので決心をした』などと供述。2人は2021年12月頃、男が佐藤さんの配信を見ていたことをきっかけに直接つながり、翌年にはお金を貸すような関係になったとみられる。

男は当初、『障害者手帳を持っており、統合失調症だ』と話していましたが、健常者と変わらないやり取りをしていたそうです。2か月間の鑑定留置も行われたが、刑事責任能力を問えると判断された」（全国紙社会部記者）

配信者とファンという関係だった2人。被告が主張する"金銭トラブル"については、「被告（佐藤さん）は原告（高野被告）に対し、2514800円及びこれに対する令和5年12月8日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え」と命ずる民事裁判の判決の記録が、宇都宮地裁に残っていた。

裁判記録によれば、高野被告は佐藤さんの要望に応じて複数回にわたり金を貸しており、消費者金融に借金をするなど経済的に困窮していたようだ。

一方の佐藤さんも、2021年、18歳の時に第1子を出産。当時は未婚だったとみられる。2023年時点では、ある母子支援施設に住所を定めていた。

シングルマザーとして生きることに、苦悩していたのか。金を稼ぐためか、単なる趣味だったのかは不明だが、出産を終えた2021年ころから彼女は「ふわっち」で配信を始めるようになる。そしてほどなく、高野被告と出会った。

両者がどんな間柄だったのか、正確にはわからない。しかし裁判資料には〈高野いないと生きていけない〉〈オレも愛里なしじゃ生きていけない〉など、配信者とファンの垣根を超えるような"親密"なメッセージの記録も記されている。

しかし金を返さない佐藤さんに対し、被告は徐々に殺意を募らせたのだろう。両者の連絡が途絶えた日から2年後、事件が引き起こされた。

婚約者だった男性は事件をきっかけにPTSDを発症したという。一時は「入院するほど気を病んでいたが、少しずつ日常を取り戻していている」という。

「トラウマを乗り越えたくて、12月5日に愛里がやった"山手線1周"をしました。高田馬場の事件現場からスタートして戻ってきたのですが、やはり怖かったです。自分も狙われるんじゃないかという恐怖が常にあった。でもやってよかったと思っています。

たとえばTikTokだと、投げ銭（課金）の半分が運営に取られます。だから、直接銀行口座やPayPayに振り込みたいと言うファンが一定数いるんです。それを良しとするライバーはかなりいます。でも運営を通さずに"闇"でやってしまうと、配信者とファンという関係は成り立たなくなり、こうした悲惨な事件に繋がってしまうのだと思う。

事件後、私が交際時に知らなかった愛里の一面や過去を知りとてもショックを受けた。でももう彼女を責めるつもりもないし、気持ちの整理はついています。愛里の家族とは連絡がとれず、お墓の場所もいまだにわかりません。だから今までは高田馬場の現場にほぼ毎日手を合わせてきました。今後もずっと命日には現場に行き、彼女の冥福を祈りたいです」

高野被告が抱えていた"金銭トラブル"は、裁判にどれほど影響するのだろうか。今後の公判が注視される。