29歳TikToker僧侶、驚きの貯金額を告白「100万円前後です」お金を貯めない理由とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「若手のお坊さんにインタビュー」と題した動画を公開。TikTokで仏教の教えを分かりやすく発信しているという29歳のお坊さんが登場し、現代的な働き方やお金に対する価値観、そして自身の幸福論について語った。
動画に出演したのは、TikTokで18万人以上のフォロワーを持つ「現代お坊さん」こと、ふるたに氏。活動を始めたきっかけについて、ふるたに氏は「お坊さんの話って、長くて難しくてつまんないじゃないですか」と切り出し、「逆にしようと思って。分かりやすく、短く、面白く」という思いがあったと明かした。
収入源について尋ねられると、ふるたに氏はお坊さんには「お給料っていうのはなくて」と説明。お寺に納められたお布施から給料をもらう形だとしつつ、自身の主な収入は「SNSから入ってくるお金とか、自分のやっている商売」であると語った。物販なども手がけているといい、TikTokからの直接的な収入は「月10万いかないぐらい」だが、年収はサラリーマン時代の月収30万円の頃と「変わってないです。そんなもんですよ」と赤裸々に告白した。
また、平日は東京で自身の商売を営み、週末は群馬の実家のお寺で法事やお葬式などのお勤めを手伝うというデュアルライフを送っていることも明かした。お寺の手伝いは家業であるため、そこでの収入は「たまにお小遣いみたいのはありますけど、収入の当てにはしてない」という。
現在の貯金額については「全然ないですよ。100万円前後ぐらい」と率直に回答。「あんま要らないと思ってて」と続け、「今20代なんで、人とか経験とかに使うようにしてます」と、貯蓄よりも自己投資を重視する価値観を語った。
最後に「幸せって何だと思いますか？」と問われると、ふるたに氏は「幸せって、不幸せじゃないことだと思う」と回答。伝統的な役割を担いながらも、現代のツールを駆使して活動する氏ならではの達観した幸福論を語り、インタビューを締めくくった。
