¡¡£Ä£Ê¼ÒÄ¹¤¬£²£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤È¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¤·¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥ë¤Ë¡Ö¥ª¥ì¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤í¡×¤ÈÄËÎõ¥½¥ó¥°¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡£³£±Æü¤Ë£Ò£å£ð£å£ú£å£î¡¡£Æ£ï£ø£ø¡Ê¥ì¥Ú¥¼¥ó¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ê¤ß¤º¤Û£Ð£á£ù£Ð£á£ù¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡Ë¤ò¹µ¤¨¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤òºÆ³«¤·¤¿£Ä£Ê¼ÒÄ¹¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖËÍ¤Ê¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ë¥Ò¥«¥ë¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡²ÖÂ«¤òÊÒ¼ê¤Ë¡Ö¥Ò¥«¥ë·¯Æ°²è¸«¤¿¤è¡£·ëº§¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡¡Áê¼ê¤Ï¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¡©¡¡¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤è¡£½ËÊ¡¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡£Ëö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡££²¿Í¤ÏÁê»×Áê°¦¡£·ëº§¼°¤Ë¤Ï¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤è¡£Í§¿ÍÂåÉ½¤Ç²Î¤òÂ£¤ë¤è¡×¤È¥Ò¥«¥ë¤Î·ëº§¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï£¶·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸À¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£Ê¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤¨¡©¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸À¡©¡¡¤ª¤¤¥Ò¥«¥ë¡£¤½¤¦Íè¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡Á¡£Ã¦Ë¹¤À¡£±ê¾å¤À¡£²ò½üº×¤ê¤À¡×¤È°¥Î¥ê¡£¥ì¥Ú¥¼¥ó¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ìÆñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡Ö±ê¾å¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥ª¥ì¤¿¤Á£²Ç¯¤Ç£±£¸Ëü¿ÍÅÐÏ¿²ò½ü¡£°ìÊý¡¢¥Ò¥«¥ë¤ÏÆ°²è£±ËÜ¤Ç£²£µËü¿ÍÅÐÏ¿²ò½ü¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë´²Âç¤À¡£Î¥º§¤À¤±¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ò¥«¥ë¤È¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤Ï£±£²·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥·¥¦¥Þ¾õÂÖ¤Î£Ä£Ê¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Î¥¢¤Á¤ã¤óÂçÀµ²ò¡×¤È¤µ¤é¤Ë¥¤¥¸¤êÅÝ¤·¡¢¼«¿È¤Ï£´²óÌÜ¤Î·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤í¡££±²ó¤¯¤é¤¤¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡£¥«¥ê¥¹¥Þ¸µµ¤½Ð¤»¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏÎå¤Þ¤·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£