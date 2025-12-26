はんにゃ川島の元妻･菜月が離婚後の本音告白「復縁も後悔も…」
お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月が24日、オフィシャルブログを更新。離婚後に寄せられる質問の中で最も多かったという「後悔」や「復縁」に関する思いについて、率直な胸中を明かした。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常が つづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
この日、『離婚後、１番多かった質問』と題してブログを更新。インスタグラムの質問箱を通じて「離婚を考えてる方からのメッセージも結構きて」と切り出し、その中でも特に多かったのが「後悔とか復縁系の質問」だったと明かした。
これに対し菜月さんは「ないです！復縁もなければ 後悔も一切ないです」ときっぱりと断言。「子供と３人での生活がなによりも最高」と現在の生活に充実感をにじませた。
また、「シングルは楽かと聞かれたら楽ではないけど 楽しいかと聞かれたらとても楽しい！！！」とシングルマザーとしての日々についても率直に言及。周囲の状況にも触れ「シングルの友達も結構いるけど 少なくとも私の周りで離婚を後悔してる人は１人もいませんね」と自身の実感を述べた。
さらに「あとはもう…過去に意味を持たせられるかどうかだよね」とした上で「失ったものよりも 今残ってるものに目を向けたら後悔なんて出てこない」と前向きな価値観を示した。
最後には「子供たちと出会えたことになによりも感謝してます！」と子どもたちへの思いをつづり「元夫、ありがとう！！！」と感謝の言葉を添えてブログを締めくくった。
この投稿に読者からは「元旦那様に感謝できる菜月さん素敵な女性」「今の３人の生活を大切に!これからの３人の生活が幸多い事を!」「困難も多いと思いますが頑張ってください！」「子供達のお父さん、お母さんてあることに変わりないし、予定を合わせ会える状況を設けてる、素晴らしい」「出逢えたことに感謝ですね」「全てのことが経験値としてプラスになるように考えられるのはとても素敵」「なっちゃんカッコいいー！！」「男前なところも好き笑」「さらにさらに素敵」「漢気（おとこぎ）があふれてて、人間として母として憧れるよ♪メリークリスマス！」などの声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、2025年７月22日に離婚を発表している。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常が つづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
これに対し菜月さんは「ないです！復縁もなければ 後悔も一切ないです」ときっぱりと断言。「子供と３人での生活がなによりも最高」と現在の生活に充実感をにじませた。
また、「シングルは楽かと聞かれたら楽ではないけど 楽しいかと聞かれたらとても楽しい！！！」とシングルマザーとしての日々についても率直に言及。周囲の状況にも触れ「シングルの友達も結構いるけど 少なくとも私の周りで離婚を後悔してる人は１人もいませんね」と自身の実感を述べた。
さらに「あとはもう…過去に意味を持たせられるかどうかだよね」とした上で「失ったものよりも 今残ってるものに目を向けたら後悔なんて出てこない」と前向きな価値観を示した。
最後には「子供たちと出会えたことになによりも感謝してます！」と子どもたちへの思いをつづり「元夫、ありがとう！！！」と感謝の言葉を添えてブログを締めくくった。
この投稿に読者からは「元旦那様に感謝できる菜月さん素敵な女性」「今の３人の生活を大切に!これからの３人の生活が幸多い事を!」「困難も多いと思いますが頑張ってください！」「子供達のお父さん、お母さんてあることに変わりないし、予定を合わせ会える状況を設けてる、素晴らしい」「出逢えたことに感謝ですね」「全てのことが経験値としてプラスになるように考えられるのはとても素敵」「なっちゃんカッコいいー！！」「男前なところも好き笑」「さらにさらに素敵」「漢気（おとこぎ）があふれてて、人間として母として憧れるよ♪メリークリスマス！」などの声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、2025年７月22日に離婚を発表している。