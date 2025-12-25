高須幹弥氏、大食いYouTuberやフードファイターが痩せている″カラクリ″を明かす
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
高須クリニックの高須幹弥氏がYouTubeで「大食い系YouTuber、フードファイターが痩せている本当の理由」と題した動画を公開。大量に食べるにもかかわらず痩せている大食い系配信者の謎に迫り、その背景には複数の健康上のリスクや問題が存在すると指摘した。
高須氏はまず、大食いYouTuberやフードファイターが痩せている現象について、視聴者が抱く素朴な疑問を提示。1食で1万キロカロリー以上を摂取すれば、明らかにオーバーカロリーで太るはずであるにもかかわらず、なぜスリムな体型を維持できるのか、そのカラクリを解説した。
高須氏は、大食い系の人々を大きく4つのタイプに分類できると述べる。
1つ目は、胃を拡張させるトレーニングを積んだ「本物のフードファイター」。彼らは大会や撮影の時だけ大食いをし、普段は節制しているという。
2つ目は、食べた後に吐き出す「過食嘔吐」のタイプで、高須氏は「大食い系YouTuberではこのタイプが一番多いと思う」と指摘。これは摂食障害という精神疾患であり、そのサインとして唾液腺が発達し顔の横幅が広くなる「耳下腺の腫れ」などを挙げた。
3つ目は、食べたものをうまく吸収できない「吸収不良症候群」という病気、4つ目は、食べたフリをして吐き出している「詐欺」のケースがあるとした。
高須氏は、これらの行為、特に過食嘔吐は健康に深刻な害を及ぼすだけでなく、食べ物を無駄にする行為でもあると強く警鐘を鳴らす。命をいただいているという意識が希薄になりかねないとして、教育上の観点からも問題があると述べ、動画を締めくくった。
高須氏はまず、大食いYouTuberやフードファイターが痩せている現象について、視聴者が抱く素朴な疑問を提示。1食で1万キロカロリー以上を摂取すれば、明らかにオーバーカロリーで太るはずであるにもかかわらず、なぜスリムな体型を維持できるのか、そのカラクリを解説した。
高須氏は、大食い系の人々を大きく4つのタイプに分類できると述べる。
1つ目は、胃を拡張させるトレーニングを積んだ「本物のフードファイター」。彼らは大会や撮影の時だけ大食いをし、普段は節制しているという。
2つ目は、食べた後に吐き出す「過食嘔吐」のタイプで、高須氏は「大食い系YouTuberではこのタイプが一番多いと思う」と指摘。これは摂食障害という精神疾患であり、そのサインとして唾液腺が発達し顔の横幅が広くなる「耳下腺の腫れ」などを挙げた。
3つ目は、食べたものをうまく吸収できない「吸収不良症候群」という病気、4つ目は、食べたフリをして吐き出している「詐欺」のケースがあるとした。
高須氏は、これらの行為、特に過食嘔吐は健康に深刻な害を及ぼすだけでなく、食べ物を無駄にする行為でもあると強く警鐘を鳴らす。命をいただいているという意識が希薄になりかねないとして、教育上の観点からも問題があると述べ、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
高須幹弥氏「個人的には反対です」松本人志氏のCM起用に異議、患者と従業員への配慮を訴え
美容外科医・高須幹弥氏が断言「結婚に向いていない男性がいる」ヒカルの離婚から見る現代の結婚観
高須幹弥氏、すき家「ローストビーフ丼」を実食レビュー！「普通に美味しい」と冷静に評価
チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。
youtube.com/@takasumikiya YouTube