回転寿司チェーン「くら寿司」が、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーション！

くら寿司オリジナルデザイングッズやメニューが登場するほか、「シナモロール」の恵方巻も予約受付が開始されます☆

くら寿司 サンリオ「シナモロール」コラボキャンペーン

開催期間：2026年1月9日（金）〜2月3日（火）

開催店舗：全国のくら寿司店舗

くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズが多数登場する、「シナモロール」とのコラボキャンペーン。

「ビッくらポン！」で当たりが出ると、「シナモロール」など人気キャラクターたちをデザインした特別な景品がもらえます。

また、第1弾、第2弾の計2回にわたり、貴重なオリジナルグッズをプレゼント。

さらに、雲の上で生まれた「シナモロール」をイメージしたうどんやスイーツといったコラボメニューが期間限定で販売されます☆

「ビッくらポン！」くら寿司×「シナモロール」オリジナルグッズ

実施期間：2026年1月9日（金）〜2月3日（火）※無くなり次第終了

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」

「ビッくらポン！」で当たりが出ると、フィギュアストラップや缶バッジ、マスキングテープなど特別な景品がもらえます。

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」が楽しめます

フィギュアストラップ

種類：全6種類

「シナモロール」やお友だちの「みるく」「モカ」「カプチーノ」「エスプレッソ」「シフォン」をデザインしたフィギュアストラップ。

えびやたまご焼きなど、お寿司をイメージにしたパジャマを着た姿で登場します。

缶バッジ

種類：全6種類

「シナモロール」たちがかわいくデザインされた、眠る姿も愛らしい缶バッジ。

背景に星を散りばめた、ゆめかわなデザインもポイントです。

マスキングテープ

種類：全4種類

「シナモロール」たちの様々な表情が楽しめるマスキングテープ。

「シナモロール」と「くら寿司」のロゴがプリントされた、特別感あるグッズです。

くら寿司×「シナモロール」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

開催期間・プレゼント品：

第1弾 2026年1月9日（金）〜「クリアファイル」

第2弾 2026年1月23日（金）〜「クッションチャーム」

第1弾、第2弾の計2回にわたり、オリジナルグッズプレゼントキャンペーンを実施。

税込み2,500円のお会計ごとに、くら寿司限定デザインが描かれたクリアファイルやクッションチャームなど貴重なオリジナルグッズがプレゼントされます。

※持帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外）

第1弾：クリアファイル

実施期間：2026年1月9日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種類

数量：合計で先着30万名

くら寿司のメニューをイメージしたパジャマ姿がかわいい、「シナモロール」たちのクリアファイル。

インテリアとして飾られている「シナモロール」の写真にも注目です☆

第2弾：クッションチャーム

実施期間：2026年1月23日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種類

数量：合計で先着30万名

表、裏面で異なるキャラクターをデザインしたクッションチャーム。

表面は「シナモロール」、裏面は「シフォン」「モカ」「エスプレッソ＆カプチーノ」「みるく」がレイアウトされています。

くら寿司×「シナモロール」コラボメニュー

持帰り：不可

雲の上で生まれた「シナモロール」をイメージコラボメニューも販売。

「シナモロールのお空にふわふわうどん」と「シナモロールの空飛ぶりんごソーダ」がラインナップされます。

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

シナモロールのお空にふわふわうどん

価格：580円

販売期間：2026年1月9日（金）〜2月3日（火）

ふんわりとした甘みを抑えたホイップクリームを「シナモロール」が生まれた雲に見立て、「シナモロール」が空に浮かぶような世界観を表現した、たらこクリームうどん。

うどんとホイップクリームが混ざることで、たらこのほどよい塩味とホイップクリームのまろやかさが調和し、やさしくもコクのある味わいに仕上げられています。

蓋には「シナモロール」が雲の上を飛んでいるようなデザインがあしらわれた、見た目も楽しめる一品です。

シナモロールの空飛ぶりんごソーダ

価格：490円

販売期間：2026年1月9日（金）〜2月3日（火）

水色のりんごソーダとホイップで「シナモロール」カラーを表現し、わたがしで「シナモロール」が生まれた雲を再現したドリンク。

りんごサイダーの甘酸っぱさが全体の味を引き締め、ホイップやわたがしのやさしい甘みをより引き立てます。

ストローに付属するストローチャームは、組み立てることでクリアスタンドとして楽しめるのも嬉しいポイントです。

くら寿司×「シナモロール」恵方巻「シナモロールの恵方巻3本セット」

価格：1,200円

内容：

左：牛肉チーズ巻（牛すき焼き、クリームチーズダイス、フライドオニオン）中央：えび天巻（えび天、えびマヨ）右：まぐろたまご巻（ねぎまぐろ、たまご）

予約受付期間：2026年1月4日（日）〜2月3日（火）

受け渡し日：2026年2月3日（火）

サイズ：いずれもハーフサイズ（約10センチ）

1月4日から予約受付が開始される恵方巻でも「シナモロール」とのコラボメニューを販売。

「シナモロールの恵方巻3本セット」は、メインキャラクターが描かれた特製フィルムが巻かれており、オリジナルステッカーも付いてきます。

※持帰り限定、一部店舗では価格が異なります

※数量限定のため、予約販売数に達し次第終了となります

くら寿司おすすめの恵方巻

メニュー名・価格：

豪華かに太巻（かに身、たまご、きゅうり）600円七福巻（穴子※、えび、椎茸煮、たまご、おぼろ、かんぴょう、きゅうり）380円 ※西日本エリアはうなぎえびマヨ巻（えびマヨ、きゅうり、えび）380円たまご巻（たまご、きゅうり）280円

予約受付期間：2026年1月4日（日）〜2月3日（火）

受け渡し日：2026年2月3日（火）

サイズ：いずれもハーフサイズ（約10センチ）

くら寿司おすすめの恵方巻も予約受付開始。

かに身を使用した「豪華かに太巻」のほか

※関東版

様々な具材のうまみを感じられる「七福巻」

エビとマヨネーズの相性が抜群な「えびマヨ巻」

たまごときゅうりを巻いた「たまご巻」が販売されます。

※持帰り限定、一部店舗では価格が異なります

※数量限定のため、予約販売数に達し次第終了となります

ファンにはたまらないオリジナルグッズや、「シナモロール」をイメージした期間限定メニューが楽しめるコラボキャンペーン。

くら寿司にて2026年1月9日より開催される「シナモロール」コラボキャンペーンの紹介でした☆

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663574

