¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁêÉÜ¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤¬¹ç°Õ°ãÈ¿¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥¬¥¶¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³Ê¼»Î¤¬¤±¤¬¡¡¥Ï¥Þ¥¹¤Ï´ØÍ¿ÈÝÄê
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¼óÁêÉÜ¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡ÖÏÂÊ¿·×²è¤Î¹ç°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¬¥¶ÆîÉô¥é¥Õ¥¡¤Ç24Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î·³ÍÑ¼ÖÎ¾ÉÕ¶á¤ÇÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¼»Î1¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÁêÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÄäÀï¤äÏÂÊ¿·×²è¤Î¹ç°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¡¢¡ÖÇúÈ¯¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ëÃÏ°è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼çÆ³¤·¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤¬¹ç°Õ¤·¤¿ÏÂÊ¿·×²è¤ÎÂè2ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¥¬¥¶¤«¤é¤Î´°Á´Å±Âà¤È¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢Ãå¼Â¤ËÍú¹Ô¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾ðÀª¤Ç¤¹¡£