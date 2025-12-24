¼»ÅÊ¤Î¤Ö¤Ä¤±Àè¡Ö±³Èà»á¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¥·¤¿¤¤¤Þ¤·¤í¤Á¤ã¤ó¡×Âè20ÏÃ¤¬¸ø³«
¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï12·î24Æü¡¢¤Í¤³ËöÃ¼»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö±³Èà»á¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¥·¤¿¤¤¤Þ¤·¤í¤Á¤ã¤ó¡×Âè20ÏÃ¤òCOMIC¥á¥Æ¥ª¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤°ìÊýÀÍß¶¯¤á¤Ê¡É±¢¥¥ã¡ÉJK¡¦Ä¾ËÜ¤Þ¤·¤í¤¬¥¯¥é¥¹¥áー¥È¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡ÈÍÛ¥¥ã¡ÉÃË»Ò¡¦Âçºí¤¯¤ó¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ëË½Áö¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè20ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¨¤Þ¤Ë¡È¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Þ¤·¤í¡£¤¨¤Þ¤ÏÃÇ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÏÃ¤·¤ÎÎ®¤ì¤Ç¼»ÅÊ¤¬ÇúÈ¯¤·¡Ä¡Ä¡£
¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤éÎø°¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£È¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Ä¾ËÜ¤Þ¤·¤í¡£¤À¤¬¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤»ÌµÍý¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤È¥¯¥é¥¹¥áー¥È¤Î¥¤¥±¥á¥óÃË»Ò¡¦Âçºí¤¯¤ó¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¡£ÀäÂÐ¤ËÈ³¥²ー¥à¤À¤í¤¦¤È¹ðÇò¤Ëµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤·¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£È¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¾¡¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÕ¤ËÂçºí¤¯¤ó¤ËÇ÷¤ë¤¬¡Ä¡ÄÀÍß¤Ïµ¿ÏÇ¤Ë¾¡¤ë!? ÀÍß¶¯¤áJK¤ÎË½Áö¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£!!
(C)¤Í¤³ËöÃ¼¡¦COMIC¥á¥Æ¥ª