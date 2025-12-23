¹ñÊ¬ÌäÂê¤Ç¡È¥³¥ó¥×¥é¡ÉÏ¢¸Æ¤ÎÆü¥Æ¥ì¡Ö¥«¥é¥ª¥±ÍðÃÔµ¤Áû¤®¡×¾×·âÊóÆ»¤Î¥À¥Ö¥¹¥¿ÂÐ±þ¤Ë°¢Á³
¡¡¤¤¤Þ¤ÀÌäÂê¼ýÂ«¤Î»å¸ý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¸µTOKIO¡¦¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿ÌäÂê¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·Â³¤±¤ëÃæ¡¢Æ±¶Éµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍðÃÔµ¤Áû¤®¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·òÁ´¤Ê°û¤ß²ñ¡ª¡×¸µÆü¥Æ¥ì½÷À¥¢¥Ê¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡È¥ê¥¢¥ë¡É
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡È°ãÈ¿»ö¹à¡É¤Î¾ÜºÙ¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÊ¬¡£11·î26Æü¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢°ãÈ¿»ö¹à¤Î¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·12·î1Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Í×µá¤ò°ì½³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡È¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡É
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¾²¬¾»¹¨¤Ï¡¢12·î4ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Î¼èºà¤Ç¡Ô¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤Ï²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¤¡Õ¤È¶ÉÂ¦¤Ø¤Î¶¯¤¤ÉÔ¿®¤òÅÇÏª¡£´ÇÈÄÈÖÁÈ¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!!DASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂ¸Â³¼«ÂÎ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö12·î23ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ìÉô¤Îµ¼Ô¤Ë¤è¤ëÍðÃÔµ¤Áû¤®¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¤¤ò´Þ¤à·Ù»ëÄ£Ã´Åö¼Ô¤ÎÁ÷ÊÌ²ñ¤Ë¡¢NHK¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢Âç¼ê»æ¤Îµ¼Ô¤é¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æó¼¡²ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼ò¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤«¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÃËÀµ¼Ô¤¬ÆÍÁ³¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿½÷Àµ¼Ô¤È¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ó¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òNHK¤Îµ¼Ô¤¬Æ°²è»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤¬»²²Ã¼Ô°Ê³°¤Ë¤â³È»¶¤µ¤ì¡¢´Ø·¸³Æ¼Ò¤Ë»öÂÖ¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤ÀÅö»ö¼Ô¤é¤Ï¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅ¥¿ì¤·¤Æ¤¤¤ÆÅöÆü¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¹ßÈÄÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¡É¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬Å¥¿ì¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¡£¤Þ¤¿¤â¤ä¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤òÄÉÊü¤·¤¿°ìÊý¡¢¿ÈÆâ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ï»õÀÚ¤ì¤Î°¤¤ÂÐ±þ¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ËÈÈºá¤À¤í¡£Ä¨²ü²ò¸Û¤ÇºÑ¤à¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¡©¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ï¤³¤ì¤è¤ê¹ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´ð½à¤¬Ãø¤·¤¯ÉÔ¸øÊ¿¡×¤È¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÊ¬ÌäÂê¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤¬¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿º£²ó¤ÎÁûÆ°¡£Æüº¢¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤ä¡ÖÀâÌÀÀÕÇ¤¡×¤òÀ¼¹â¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¼«¿È¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î»ëÀþ¤Ï°ìÁØ¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£