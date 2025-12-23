杉咲花＆ミセス大森元貴が“もしもビジネスパーソンだったら”。スーツ姿で“日経電子版”新CMに出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

杉咲花とMrs. GREEN APPLEの大森元貴が出演する日経電子版の新CM『ヒントを探す』篇と『乗り越える』篇が、12月23日よりスタート。CM映像が公開された。

■CM曲はMrs. GREEN APPLE「ダーリン」

本CMには、4年連続の出演となる俳優の杉咲花に加え、あらたにMrs. GREEN APPLEの大森元貴さんが登場し、ふたりは「もしもビジネスパーソンだったら」という世界を表現。

CMのメインコピー「ここから動く人は、強い。」には、大きく変化する環境や時代のなかで、日経電子版とともに自ら挑戦し動き出すすべての人を応援したい、という想いが込められている。ビジネスパーソンにとっても変わらず大切なことを語る、ふたりの演技に注目しよう。

