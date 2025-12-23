神戸市中央区の商業ビルで２月、開いたままのエレベーターの扉から男性が転落死したとみられる事故で、国土交通省が２３日、調査報告書を公表した。

保守管理会社の社員が安全装置を切ったまま放置し、定期点検の担当者が計２回、「異常なし」との報告書を作成していた。扉が開いていた原因は「人為的に開かれた可能性が高い」とした。周辺に防犯カメラはなく、扉を開いた人物や時間帯は特定できなかった。

調査は有識者らでつくる国交省の昇降機等事故調査部会が実施していた。

報告書によると、エレベーターの製造元で保守管理も行う「三菱電機ビルソリューションズ」の男性社員が昨年６月、地震感知器の修理で出向き、作業のため制御盤の配線を付け替えて安全装置を切った。乗り場側の扉が開いたままでも「かご」が動く状態になったが、社員は制御盤の配線を元に戻すことを失念。安全装置が切れたままになった。

定期点検の担当者は昨年９、１２月に点検を行ったが、乗り場側の扉が開いた状態でかごが動かないかどうかの確認を手順書通りにしていなかった。配線の付け替えを見落とし、いずれも作業報告書に「異常なし」と記載していた。

調査部会は事故機での検証結果も踏まえ、安全装置が切られたことで、乗り場側の扉が開いてもかごが上下する状態だったと断定。扉が開いたままだった原因については、扉に物が挟まった状態でかごが動いた後、誰かが物を引き抜く際に扉が開く方向に力が加わり開くなどした可能性が高いと結論づけた。調査部会は、保守点検や修理で通常と異なる作業を行った場合は記録を残し、確実に復旧を確認することや、定められた点検手順を徹底するよう国交省に求めた。

兵庫県警は、複数の過失が重なって事故が起きたとみて、業務上過失致死容疑で捜査。社員らから事情を聞き、捜査を進めている。事故は２月２７日未明、ビル４階のカラオケ店を利用していた同県芦屋市の男性（当時３１歳）が、エレベーターのかごが上下する空間の底で見つかり、死亡した。４階乗り場側の扉がかごのない状態で開いたままで、県警はそこから転落したとみている。