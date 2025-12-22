この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【反り腰改善ストレッチ】ぽっこりお腹・腰痛の悩みはガチガチ腸腰筋を徹底的に2週間伸ばして解放する（反り腰・腸腰筋の固さチェックテスト付き）」を公開しました。この動画では、反り腰が原因で起こるぽっこりお腹や腰痛の改善を目指し、原因となる腸腰筋の硬さをチェックする方法と、それを解消するためのストレッチを紹介しています。



動画の冒頭で、のが氏は自身の体の状態を把握するための2つのテストを紹介します。1つ目は、仰向けで腰と床の隙間に手が入るかを確認する「手のひらテスト」。手のひらがギリギリ入る程度が正常で、それ以上に隙間が空いている場合は反り腰の可能性があると説明しています。2つ目は、医療現場でも使われるという「トーマステスト」。仰向けで片膝を胸に引き寄せ、反対側の足が床から浮いてしまわないかを見ることで、股関節の前側にある腸腰筋の硬さをチェックします。



続いて、のが氏は具体的なストレッチを紹介。トーマステストの姿勢を応用し、膝を胸に引き寄せて反対側の足の付け根を伸ばすストレッチから始めます。次に、片膝立ちの姿勢になり、お尻を丸め込むように意識しながら骨盤を前にスライドさせ、腸腰筋をさらに深くストレッチ。この時、腰が反らないようにすることがポイントだとは解説しています。最後は横向きになり、足の甲を持ってかかとをお尻に引き寄せ、前もも全体を伸ばします。



のが氏は、これらのストレッチを毎日続けることで反り腰の改善が期待できると説明しています。日々の生活に簡単なストレッチを取り入れて、体の不調改善を目指してみてはいかがでしょうか。