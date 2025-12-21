12月18日、東京。全日本フィギュアスケート選手権の前日練習が行なわれていた。取材エリアでは、第一人者である彼女を囲んで、ひと際大きな人垣があった。

「初日としての感触は悪くなかったです。あっという間にここまで来ました。濃い日々を過ごしてきたし、より充実させるために、全日本でもうひと踏ん張り！」



全日本選手権SPで首位発進した坂本花織





坂本花織（25歳／シスメックス）は努めて明るく、大会への意気込みを語っていた。今シーズン限りの現役引退を表明しているだけに、最後の全日本となる。しかも、ミラノ・コルティナ五輪に向けた最終選考で、彼女の場合、最有力であることは間違いないが、「何が起こるかわからない」と言われる大会だけに不安がないはずはない。

「楽しみ５％、不安45％、緊張50％。計算合っているかな？ 不安だけど、頑張ろうって思っています」

彼女は陰気を払うような陽気な声を出して言った。彼女ほどの実力者で、経歴の持ち主だったら、ネガティブになる要素などない。しかし逆説すれば、そうやって好きなスケートを裏切らないように、妥協せずに向き合ってきたからこそ、高みにたどり着けたのだろう。その分、失敗に引きずりこまれる怖さも知っている。抗うには、真摯に滑り続けるしかないのだーー。

【緊張感を楽しんで首位発進】

12月19日、全日本のショートプログラム（SP）は、大会特有の緊張感が漂っていた。その歴史や伝統に力を与えてもらったように弾けた演技をする選手、もしくは押しつぶされてしまったように力が出せない選手がいる。はっきりと明暗が分かれる残酷な世界だ。

この日、坂本は明らかに前者だった。

「今日は、今までになくいい緊張感のなかで演技ができました。自信を持って滑れたので、珍しく試合が楽しかったです」

彼女はそう振り返ったが、ブノワ・リショーが振り付けたプログラム『Time To Say Goodbye』の完成度は傑出していた。

冒頭の３回転ルッツを降りると、調子は尻上がりだった。ダブルアクセルはまさに彼女だけの様式で、上半身を大きく後ろに反ったあと、飛距離の出るジャンプ、着氷後のフリーレッグも際立って美しい。

３回転フリップ＋３回転トーループも、スケート人生が投影されたように極まっていた。演技のなかで流れが失われず、スピン、ステップもすべてレベル４だった。非公認記録ながら今シーズン世界最高となる79.43点を叩き出し、新星・島田麻央を僅差で抑えて首位に立った。

【５連覇よりもまずは五輪内定】

瞠目すべきは、プログラムコンポーネンツだった。構成力、表現力、スケーティング技術の３つで評価されるが、坂本はすべて９点台だった。スケーティング技術に至っては、9.46点と他の追随を許さない。

４回転やトリプルアクセルのような大技のジャンプを跳ばなくても、彼女がトップに君臨し続ける理由だろう。その実力で、女子シングルでは56年ぶりとなる世界選手権３連覇を達成しているのだ。

「ひとりだったら、この景色は見られなかったと思います」

坂本の言葉は情感がこもっていた。氷上での坂本の真っ直ぐな生きざまは、熱い声援を受ける。それに応えるような渾身の演技が、さらにファンを感動させる。そのサイクルこそ、彼女にスターの輝きを与えた。

「公式練習から、自分のバナーを振ってくださる方が何人かいてうれしくて。それが６分間練習を終わった頃には増えていて、演技が終わった直後はもう『おおー』っていう感じで、リンク全体がオレンジ一色に染まっていました。最後の全日本でこれだけの人が応援してくれていたんだって実感できたのが、すごくうれしかったです」

フリーに向けても、彼女は観客との呼吸のなか、ベストの演技に挑む。全日本５連覇の偉業達成はかかるが、それはやりきった結果でしかない。

「今は連覇よりも、オリンピック内定。そこを一番に考えています。明後日（21日）のフリーで決まるので」

坂本は言う。ひとつの時代を彩った日本人女子スケーターの最後の全日本は、どんな結末になるのか。

「試合でいい気分でやっている時は、曲がゆっくり聞こえるんです。今日のショートもそれがあって。ステップの最中もターンをしっかり考えながら、表情だったり、ジャッジへのアピールだったり細かく考えてできました。今までになく気持ちに余裕があったなって」

日本フィギュアスケート界を背負ってきた女王には、勝利につながる風景がある。それにめぐり会えた時の彼女はすこぶる強い。スケートそのものに祝福されたような演技ができるからだ。

「フリーでは、とにかく最後まで集中が大事。自分の演技に没頭できるように。国内では最後の試合になるので、１分１秒を惜しみなく」

12月21日、坂本はフリー最終滑走で登場する。