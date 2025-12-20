メンバーによるコメントも！【超特急】がおすすめする「理想の参戦コーデ」をご紹介♡
大好きな推しに会いに行く日の参戦服は、推しに「可愛い」と思ってもらえるものを選びたい...！そこで今回は、人気グループ・超特急のメンバーであるマサヒロさんとハルさんから「理想の参戦コーデ」を教えてもらいました♡ ほどよくメンカラを取り入れたコーデに注目です...！
こんな服で来てほしい......！俺らの理想の参戦コーデ♡
超特急のメンバーに「こんな服でライブに来てほしい」という、理想のコーデを聞いちゃいました。
Cordinate 【マサヒロの理想の参戦服】ブラウンを入れたコーデ
ビッグトップス×ミニできゃしゃ見えを狙って。ブラウンを主役にできる大きめパーカは、カジュアルトップスをメンズライクに見せないミニとリボンで甘さをプラス。
超特急・マサヒロ's comment
「ブラウンのコーデが好きです！ブラウンのアイテムを1つか2つ用意して、相性のいい白やオレンジをあわせたらおしゃれかも！」
Question 【ハルの理想の参戦服】俺のメンカラ♡ オレンジMIX
白の肌見せトップスでオレンジを引き立てる。
超特急・ハル's comment
「正直、なにを着ててもみんな似あうと思う！なので、僕のメンバーカラーのオレンジを身につけてくれるだけで、もう完璧です♡」
PROFILE
超特急
ちょうとっきゅう●2012年6月にCDデビュー。2022年10月には新体制9名で初となるシングルを発売。11月29日より全国アリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？』を開催予定。
撮影／JOJI（RETUNE Rep）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／中川紅葉、三浦理奈（ともに本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海