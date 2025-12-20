冬に食べたい「ピリ辛牛鍋風スープ」


【食べる養生スープ】とりむね✕ごまが体を潤す。トロリおいしい「とりたま中華スープ」

なんとなく疲れやだるさが抜けない--そんなときは、普段口にしているものを見直してみませんか。

料理人・たかせさと美さんが提案するのは、一度にさまざまな栄養が摂れる滋養スープ。元気がほしいときはたんぱく質がしっかり摂れる肉や魚介のスープ、体を休めたい日は胃に負担をかけない軽めのスープなど、グルテンフリーと薬膳の知恵が詰まったレシピを教えてくれます。おかずを何品も作らなくても、ひと品で栄養たっぷり、しかもおいしい！　身近な食材を煮るだけの手軽さも魅力です。

かつて体の不調に悩んだたかせさんが、自身の経験から編み出した体にやさしいスープ、ぜひお試しください。

※本記事はたかせ さと美著の書籍『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』から一部抜粋・編集しました。

■ピリ辛牛鍋風スープ

牛肉やごぼう、豆板醬など体を温める食材を組み合わせた、冬によく食べたくなるスープです。

味が濃いめなので、ご飯や焼き餅を加えてもおいしいです。

味が濃いめなので、ご飯や焼き餅を加えてもおいしい


材料（2人分）

牛肩ロース焼き肉用肉……120g

あさり（砂抜き済み）……150g

もめん豆腐……1/2丁（200g）

ごぼう……50g

三つ葉……2本

豆板醬……小さじ1

みそ……大さじ2

水……400ml

作り方

1　豆腐は6等分に切る。ごぼうは斜め薄切りにし、三つ葉は3cm長さに切る。

2　フライパンに牛肉、ごぼうを入れて中火にかけ、両面を焼きつける。豆板醬、みそを加え、全体にからめるようにして焼く。

3　分量の水、あさりを加え、煮立ったら豆腐を加えて約5分煮る。

4　器に盛り、三つ葉を添える。

薬膳MEMO

近年、筋肉のおとろえを防ぐために、たんぱく質を充分に摂ることが推奨されています。このスープは牛肉で動物性、豆腐で植物性のたんぱく質を摂れます。両方を一緒に摂ると、多種類のアミノ酸をバランスよく摂ることができます。

著＝たかせ さと美、撮影＝広瀬貴子／『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』