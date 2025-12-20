【食べる養生スープ】たんぱく質が摂れる！冬に食べたい「ピリ辛牛鍋風スープ」
なんとなく疲れやだるさが抜けない--そんなときは、普段口にしているものを見直してみませんか。
料理人・たかせさと美さんが提案するのは、一度にさまざまな栄養が摂れる滋養スープ。元気がほしいときはたんぱく質がしっかり摂れる肉や魚介のスープ、体を休めたい日は胃に負担をかけない軽めのスープなど、グルテンフリーと薬膳の知恵が詰まったレシピを教えてくれます。おかずを何品も作らなくても、ひと品で栄養たっぷり、しかもおいしい！ 身近な食材を煮るだけの手軽さも魅力です。
※本記事はたかせ さと美著の書籍『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』から一部抜粋・編集しました。
■ピリ辛牛鍋風スープ
牛肉やごぼう、豆板醬など体を温める食材を組み合わせた、冬によく食べたくなるスープです。
味が濃いめなので、ご飯や焼き餅を加えてもおいしいです。
材料（2人分）
牛肩ロース焼き肉用肉……120g
あさり（砂抜き済み）……150g
もめん豆腐……1/2丁（200g）
ごぼう……50g
三つ葉……2本
豆板醬……小さじ1
みそ……大さじ2
水……400ml
作り方
1 豆腐は6等分に切る。ごぼうは斜め薄切りにし、三つ葉は3cm長さに切る。
2 フライパンに牛肉、ごぼうを入れて中火にかけ、両面を焼きつける。豆板醬、みそを加え、全体にからめるようにして焼く。
3 分量の水、あさりを加え、煮立ったら豆腐を加えて約5分煮る。
4 器に盛り、三つ葉を添える。
薬膳MEMO
近年、筋肉のおとろえを防ぐために、たんぱく質を充分に摂ることが推奨されています。このスープは牛肉で動物性、豆腐で植物性のたんぱく質を摂れます。両方を一緒に摂ると、多種類のアミノ酸をバランスよく摂ることができます。
著＝たかせ さと美、撮影＝広瀬貴子／『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』