ÀîÅç³¤²Ù¡¡¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤Ë¡Öº£¤ÏÌµ»ö¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¼¤ó¤¼¤óÂç¾æÉ×¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀîÅç³¤²Ù¡Ê31¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¼«¿È¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿ÀîÅç¡£¡Ö¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤Î¿´ÇÛ¥³¥á¥ó¥È¤äÍ§Ã£¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¤Æ¡Äº£¤ÏÌµ»ö¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¼¤ó¤¼¤óÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤ÀÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¼Â´¶¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎÄ´À°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×2»þ´ÖSP¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ç¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°û¤ß¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦1¡Á2Ç¯¤¯¤é¤¤°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤Ê¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö·ò¹¯¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡ÖÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¡¹¤¢¤ë¤«¤é¤Í¤ª¸ß¤¤¤ËÂÎÄ´¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£