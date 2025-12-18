【ホラー】絵の中の少女が近付いてきて…消えた⁉︎ありえない現象に背筋が凍る実録ホラー【原作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「怖かったら一杯無料」を謳い文句に、実話ホラーを語ってくれる客を待つ、スナック店主兼シナリオライターのエミ。霊感ゼロながらも、なぜか彼女の元には続々とコワイ話が集まってくる…。そんな珠玉の“コワイ話”を1話完結で展開していく漫画「丑三つ時、コワい話はこのBarで」。そこにつづられているストーリーは、実際に起きた実体験エピソードがもとになっているというから驚きだ。今回は、第1話「呪われた絵」の後編を紹介するとともに、原作者の穂科エミ (@hbdg1999)さんに話を伺った。
実話エピソードをもとに1話完結で描く漫画「丑三つ時、コワい話はこのBarで」の原作を手がけるのは、「ほんとにあった怖い話」「呪怨 THE LIVE」などで知られる脚本家・穂科エミさんだ。穂科さんは漫画化を聞いた当初は「コラムとして始めたものだったので、漫画になるという想像がつかなかったです」と驚いたという。しかし完成したネームを見た際に「自分が見て聞いて書いてきたお話が、そのまま可視化されていることにとても喜びを感じました」と振り返る。
実話を扱ううえで、穂科さんが気をつけているのは「実名や実在する場所などは、できる限り書かないようにしています。また、本当にヤバイと言われている場所や体験談などは書かずに私の胸の内にしまってあります(笑)」と語った。この第1話「呪われた絵」もまた、実体験に基づくエピソードだ。この話を最初に聞いたとき穂科さんは「単純にゾッとしました。骨董品みたいなものって日常生活でちょこちょこ出合うので、もしかしたら自分も同じ経験をする可能性があるなあと」とても身近に感じたと話してくれた。
作り物ではない誰かの本当の体験が持つ怖さ。それを穂科さんが丁寧にすくい上げ、漫画という形で読者の背筋を冷やしていく。「丑三つ時、コワい話はこのBarで」は、そんなリアルホラーの魅力が詰まった作品になっている。
取材協力：穂科エミ(@hbdg1999)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。