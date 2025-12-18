【「ズートピア 2」OH MY CAFE】 12月19日～ 順次開催

エルティーアールは、「ズートピア 2」OH MY CAFEを東京、大阪、愛知にて12月19日より順次期間限定オープンする。

ディズニー・アニメーション最新作「ズートピア 2」の公開に合わせ、“食”を通じて、「ズートピア 2」世界観を体感できるテーマカフェが登場。メニューにはジュディ、ニックといったメインキャラクターや、新キャラクターのゲイリー、パウバートをイメージしたフード、スーベニア付きのドリンクなどが提供される。

また、カフェオリジナルグッズや特典なども用意されており、グッズは店内で購入も可能。映画の余韻に浸りながら、楽しいカフェタイムを楽しめる。

今回、東京開催店舗の1つである「表参道：OH MY CAFE」（表参道ヒルズ 本館 地下 3階）を、「ズートピア 2」OH MY CAFEオープン前に撮影できる機会を得たので、本稿では店内やメニュー、グッズを撮り下ろしで紹介していく。

ジュディとニックがお出迎え！ 店内は「ズートピア」の世界観に浸れる内装に

今回取材させていただいたのは、表参道ヒルズ 本館 地下 3階にある「表参道：OH MY CAFE」。入口には「ズートピア 2」のキービジュアルがデザインされており、一際目立つので場所はすぐにわかるかと思う。

中に入る前に注目したいのが、入口すぐ横にあるOH MY CAFEの店舗ロゴ。よくみると「ZO」の文字が追加されており、「ZO OH MY CAFE」となっているのだ。これは今回の「ズートピア 2」にちなんだ特別な演出とのこと。ぜひチェックしていただきたい。

カフェの入口。「ズートピア 2」のキービジュアルが目印だ

OH MY CAFEのロゴに「ZO」の文字が追加されている！

店内に入るとジュディとニックのパネルがお出迎え。壁にはそのほかの登場キャラクターたちや作中シーンのカットなどがデザインされていて、映画を振り返れるような内装となっている。

また、机や、ソファに備え付けられているクッションも「ズートピア 2」仕様となっていて、ファンには堪らない空間に。食事と一緒に写真撮影なども楽しんでほしい。

店内に入るとジュディとニックのパネルがお出迎え

壁など内装は「ズートピア 2」一色に！

備え付けのクッションもかわいい

ここでしかゲットできないスーベニア付きメニューも！ 見た目も可愛すぎるフードやドリンクが盛りだくさん

今回の「ズートピア 2」をテーマにしたスペシャルカフェでは、作品をモチーフにメニューが多数用意されている。

メニューには、ジュディの大好きなニンジンをステーキにしたプレートや、ニックのピンクのシャツをイメージしたビーツシチューなど、キャラクターたちの特徴を捉えたフードのほか、特典コースター付きのドリンクがラインナップ。

また、ドリンクメニューとセットで購入できるマドラーやマグカップといった、ここでしか手に入れることができないスーベニアも用意されている。

そのほか、オリジナルリユースカップで提供されるドリンクもあり、このカップはお持ち帰りができる。テイクアウトも可能で、店舗入口横に用意されている窓口で、カフェを利用せずともドリンクのみ購入できるようになっているので、買い物の合間に楽しめるのも嬉しい。ぜひ利用していただきたい。

＜ニック＞ビーツシチュー 1,990円

＜ジュディ＞ニンジンステーキプレート 1,990円

＜ゲイリー＞生春巻きプレート 2,090円

＜ジュディ＆ニック＞パーティーパフェ 1,190円

＜フィニック＞潜入中？キャロットゼリーパフェ 1,190円

＜ZPD＞ハンバーガープレート 2,090円

＜バーニング・アニマル＞荒野のグラタンプレート 1,890円

ホットミルク/ホットコーヒー 各690円 ※特典コースター付き

左から＜パウバート＞マッチャラテ、＜ニック＞ストロベリーラテ、＜ズーテニアル・ガラ＞スパークリングドリンク、＜ジュディ＞ニンジンソーダ 各990円 特典コースター付き ※アクリルマドラーはお持ち帰りできません

それぞれのドリンクに付いているストローもかわいい

オリジナルリユースカップで提供されるのはオレンジジュース、アイスコーヒー、アイスティー 各990円。テイクアウト可能。手前のドリンクは＜ニブルズ＞ホットココア 990円。それぞれ特典コースター付き

オリジナルリユースカップで提供されるテイクアウト可能なドリンクはカフェの外でも購入できる

映画を観たあとは絶対欲しくなるグッズも充実！

「ズートピア 2」OH MY CAFEは食事利用だけでなく、店内に併設されている物販コーナーでオリジナルグッズを購入できる。

グッズにはキャラクターたちがかわいくデザインされたエコバッグや巾着のほか、ブラインドパッケージでランダム封入となっているアクリルキーホルダーやカンバッジなどが用意されている。

また、カフェ店内に用意されているクッションのカバーも購入することができるので、楽しいひとときの思い出グッズとしてゲットしてみてはいかがだろうか。

なお、販売されているグッズはディズニーストアオンラインでも取り扱いがあるので、そちらも合わせてチェックしてみてほしい。

【グッズ】

エコバッグ 2,750円

カードケース 1,650円

巾着（スカイブルー） 1,540円

ハンドストラップ 1,540円

ブランケット 4,950円

ネックストラップ 1,650円

アクリルキーホルダー（ランダム8種） 770円

ビッグホロ缶バッジ（ランダム8種） 880円

アクリルマグネット（ランダム11種） 715円

めじるしチャーム（ランダム11種） 660円

【スーベニア】

アクリルスタンドコースター（ランダム5種） 1,100円 ※1ドリンクにつき5点まで購入可能

白雲石コースター 1,320円 ※1ドリンクにつき1点まで購入可能

マグカップ（スカイブルー） 2,200円 ※1ドリンクにつき1点まで購入可能

アクリルマドラー（ランダム6種） 990円 ※1ドリンクにつき6点まで購入可能

【物販コーナー】

さて、今回紹介した「ズートピア 2」OH MY CAFEは、12月19日から東京「表参道：OH MY CAFE」での開催を皮切りに、東京・池袋、愛知、大阪でも順次オープン。カフェの利用については特典付きの事前予約が既にスタートしているので、利用を予定している方は余裕をもって準備しておくといいかと思う。

なお、2026年1月23日以降の事前予約は今後スタートする予定だが、予約開始日は変更となる場合もあるとのこと。また、会期の途中で一部メニューの変更とグッズの追加販売を予定しているそうなので、詳細については特設ページなどから最新情報を確認してみてほしい。

【特典など】

【事前予約者限定 カフェ利用特典】オリジナルマルチケース（全6種）

【ドリンク注文特典】オリジナル紙コースター（全6種）

【物販購入特典】オリジナルチケット風クリアカード（全7種）

