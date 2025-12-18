½÷²¦¡¦ºäËÜ²Ö¿¥¤Ë¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î17ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¤¬Ä©¤à¡¡¸ÞÎØÂåÉ½¤ò¤«¤±¤¿·èÀï¤Ø¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦½÷»Ò¡Û
Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ëÊÔ
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îº£µ¨¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£½éÄ©Àï¤ÎGP¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25ºÐ¡¿¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¤·¡¢12·î¾å½Ü¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤âÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î£²°Ì¤ÈÆüËÜ½÷»Ò¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤¬¤«¤«¤Ã¤¿12·î19Æü³«Ëë¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢Ãæ°æ¤ÎÌö¿Ê¤¬Â³¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿ºäËÜ¤ÈÀéÍÕÉ´²»¡Ê20ºÐ¡¿ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¤½¤Î¸å¤Î10Æü´Ö¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÄ´»Ò¤òÌá¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡ÚÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¡Û
Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ°æ°¡Èþ¡Êº¸¡Ë¤ÈºäËÜ²Ö¿¥ photo by Noto Sunao¡Êa presto¡Ë
¡¡»°¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤ÄºäËÜ¤À¤í¤¦¡£¸½Ìò¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÌÀ¸À¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëº£µ¨¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¶·î¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤È¥Õ¥ê¡¼¤Î¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Áá¤¤½àÈ÷¤ò¤·¡¢´ðÈ×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤Èºî¤ê¾å¤²¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¡¦ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¤Ï¡¢SP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ203.64ÅÀ¤ÇÀéÍÕ¤Ë13ÅÀ¶á¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë£²°Ì¡£GP¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤â£²°Ì¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢224.23ÅÀ¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¹âÆÀÅÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë11·î¤ÎNHKÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç£´Ê¬¤Î£±²óÅ¾ÉÔÂ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤ÎÇÔ°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ô¥ó¤Î¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¤·¡¢º£µ¨À¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀ¤Î227.18ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¡£GP¥·¥ê¡¼¥º£²Àï¤È¤â¤Ë220ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤³¤È¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£³°Ì¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÄ´À°¤¬¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢SP¤ÇºÇ½é¤Î£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ò¥ß¥¹¤·¤Æ£°ÅÀ¤Ë¤Ê¤êÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¿¤á¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ£±°Ì¤Î149.40ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢¹ç·×218.80ÅÀ¤Ë¤·¤Æ½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤Ï¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤ËËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ú¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤ËÃíÌÜ¡Û
¡¡°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò20ÅÀ°Ê¾å¹¹¿·¤¹¤ë227.08ÅÀ¤ò½Ð¤·¤¿Ãæ°æ¤Î¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨À¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀ¤Î78.00ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¤¢¤È¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤¯¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤Î¤¢¤È¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²ÃÅÀ¤ò¤â¤é¤¦½ÐÍè¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¤È·è¤á¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ®Ñï¤È¤·¤¿³ê¤ê¤ÈÀª¤¤¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¥«¥Ê¥ÀÂç²ñ¤Ç¤ÏSP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¡¢Â¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤â¤ï¤º¤«¤Ê¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¹ç·×203.09ÅÀ¤Ç£³°Ì¤È¿´ÇÛ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï220.89ÅÀ¤Ç2°Ì¤È¡¢ÃÏÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÏGP¥·¥ê¡¼¥º£³Àï¤Ç£¶ËÜÄ·¤ó¤À¤¬¡¢¥«¥Ê¥ÀÂç²ñ¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬£²²óÅ¾¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Â¾¤Î£µËÜ¤Ï¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²ó¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤ÊÉð´ï¤À¡£º£²ó¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ï¸ÞÎØ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤âÎãÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢½éÄ©Àï¤Ç»×¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºäËÜ¤È¶Ïº¹¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÀéÍÕ¤Ïº£µ¨¡¢GP¥·¥ê¡¼¥º£²»î¹ç¤Ï¥«¥Ê¥ÀÂç²ñ¤Ç¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È217.23ÅÀ¤ò´Þ¤á¡¢2Àï¤È¤â217ÅÀÂæ¤È»ý¤ÁÁ°¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎSP¤Ï´é¤¬¶¯¤Ð¤ë¤Û¤É¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Ê¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î³ê¤ê¤Ç¼«¸ÊºÇ¹âÆÀÅÀ¤Î77.27ÅÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤È¤â¤Ë¸ÞÎØÁª¹Í¤â°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬ÁýÂç¡£ºÇ½é¤Î£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¤¢¤È¤Î£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤È£³²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤Ï¡¢¡ÖÁ¡ºÙ¤ÊÈùÄ´À°¤¬Â¤ê¤º¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥À¥¦¥ó¥°¥ì¡¼¥ÉÈ½Äê¤ÇÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¥ß¥¹¡£·ë²Ì¤ÏÁí¹ç£µ°Ì¤È²ù¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Å¾ÅÝ¤Î¤¢¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤é¤Ï²ÃÅÀ¤â¤·¤Ã¤«¤ê²Ô¤°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤·¤ÆÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤Î¶¯¤µ¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡GP¥·¥ê¡¼¥º£²»î¹ç¤Î217ÅÀÂæ¤â¤È¤â¤Ë¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤À¤±¤Ë¡¢220ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ë¡£GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤éÀº¿ÀÌÌ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ºäËÜ¤äÃæ°æ¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÉ½¾´ÂæÁè¤¤¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÚÉ½¾´ÂæÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡©¡Û
¡¡¸ÞÎØÁª¹Í¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤Î£³Áª¼ê¤¬¾¯¤·¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤¬GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ÎÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê23ºÐ¡¿»°ÏÂ·úÁõ¡¦Ë¡À¯Âç¡Ë¤È¡¢½»µÈ¤ê¤ò¤ó¡Ê22ºÐ¡¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀ¼£Âç¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Îº£µ¨¥Ù¥¹¥È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Âç²ñ¤Î210.96ÅÀ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï£²ËÜÌÜ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥°¥ì¡¼¥É¤äÂ¾¤Î²óÅ¾ÉÔÂ¤Î¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¤â¤Î¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò£²ËÜÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤ÎGP¥·¥ê¡¼¥º¡¢SP¤Ç¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î74.35ÅÀ¤ò´Þ¤á¡¢£²Àï¤È¤â74ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÀï¤¤¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ò´°àú¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢É½¾´ÂæÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡½»µÈ¤Ïº£µ¨¡¢GP¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î°¤µ¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝÂç²ñ½éÀï¤ÎCS¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢ÇÕ¤Ç¤ÏÃæ°æ¤òÍÞ¤¨¤Æ209.59ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤·¤Æ¡¢GP¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ï¹ç·×216.06ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢220ÅÀÂæ¤ò½Ð¤·¤¿Ãæ°æ¤ÈºäËÜ¤Ë¼¡¤°£³°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤È¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç£²°Ì°Ê¾å¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢SP¤«¤éÊø¤ì¤ÆÁí¹ç£·°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò´Þ¤á¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥ß¥¹¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÄ¶¤¨¤ëÆÀÅÀ¤â²ÄÇ½¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤¿Ê³µ¯¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÚÅçÅÄ¿¿±û¤ò¤Ï¤¸¤á¥¸¥å¥Ë¥¢¤âÎ³¤¾¤í¤¤¡Û
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥Ë¥¢¤ÎÉ½¾´ÂæÁè¤¤¤ËÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢½é½Ð¾ì°ÊÍè£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÅçÅÄËã±û¡Ê17ºÐ¡¿ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤À¡£ºòÇ¯¤Ï219.00ÅÀ¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¹½À®Í×ÁÇ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤È£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò·è¤á¤Æ¡¢À¤³¦£²ÈÖÌÜ¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë230.84ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢£±°Ì¤ÎºäËÜ¤Ë1.04ÅÀ¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥·¥ê¡¼¥º¤Ïº¸Â¼ó¤Î¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢UAEÂç²ñµ¢¹ñ¸å¤Ï£²½µ´Ö¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â11·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤È¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÄ©Àï¡£¥À¥¦¥ó¥°¥ì¡¼¥É¤È²óÅ¾ÉÔÂ¤ÇÅ¾ÅÝ¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç²ñ£µÏ¢ÇÆ¤ÏÃ£À®¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏSP¤ò¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î73.45ÅÀ¤Ç£±°ÌÈ¯¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò²óÅ¾ÉÔÂ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò´Þ¤àÂ¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê·è¤á¤Æ¡¢¹ç·×218.13ÅÀ¤ÇÂç²ñ£´Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥Ë¥¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç¤ÏSP¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¥¹¥Æ¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍ×ÁÇ¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿²¬ËüÍ¤»Ò¡Ê16ºÐ¡¿ÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤È²¬ÅÄ²ê°Í¡Ê15ºÐ¡¿Ì¾ÅìFSC¡Ë¡¢¶âÂô½ã²Ó¡Ê13ºÐ¡¿ÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤â¤Þ¤À¼«¸ÊºÇ¹âÆÀÅÀ¤Ï200ÅÀ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤ÇÃíÌÜ¤À¡£