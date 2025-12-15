この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

総合診療専門医の舛森医師がYouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」で、「【なぜ報道されない】血糖値を下げたいなら水の飲み方を変えるだけです。【現役医師】HbA1c 7％→5％でダイエットにも‼︎」と題した動画を公開。血糖値のコントロールにおいて、水の「飲み方」が重要であると解説した。



舛森医師は動画の冒頭で、ある研究を紹介する。ドーナツを食べる際に1.食事と一緒に水を飲む、2.食事の30分前に水を飲む、3.水を飲まない、という3つのグループを比較したところ、最も食後の血糖値が高くなったのは「食事と一緒に水を飲んだグループ」だったという衝撃的な結果を提示した。この理由について舛森医師は、「水分と一緒に摂取することで（糖が）吸収されやすく、血糖値が上がりやすかったのかもしれない」と考察している。



一方で、食事の30分前に水分を摂ることで血糖値の上昇が抑えられたことも研究で示されている。この「血糖値スパイク」と呼ばれる血糖値の急激な上昇と下降は、血管を傷つけ、動脈硬化を進行させるリスクがあるという。将来的には脳梗塞や心筋梗塞といった深刻な病気につながる可能性も指摘されており、血糖値を穏やかにコントロールすることの重要性を強調した。



この知見に基づき、舛森医師は血糖値スパイクを防ぐための具体的なテクニックとして「食事の30分前に水分を500ml摂取すること」を推奨。これにより、血糖値の上昇を緩やかにするだけでなく、満腹感を得やすくなることで食べ過ぎを防ぎ、体重管理にも繋がるという。水の飲み方という身近な習慣を見直すことが、将来の健康を守るための第一歩となるのかもしれない。