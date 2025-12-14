【一蘭】「6人前、全部で980円」の投稿が話題！「とんこつラーメン980円」なのに、なぜ5杯無料に？ 意外と知らない「お子様ラーメン」の注文条件とは

一蘭のお子様ラーメンとは？

まずは、一蘭のお子様ラーメンの仕組みについて詳しく説明します。



対象は小学生まで！ 大人と同じスタイルで注文できる

一蘭のお子様ラーメンは、小学生6年生までを対象に無料で提供されるサービスです。

そもそも一蘭には、「子ども向けの有料メニュー」がありません。お子様ラーメンは、最初から無料サービスとして提供される特別メニューです。通常のラーメンの半量で、お子様専用のどんぶりで提供されます。

特徴は、大人と同じように1人1人オーダー用紙を使い、自分好みのラーメンを注文できることです。ただし、選べる項目は大人とは異なり、以下のようになっています。



・にんにくの有無

・ネギの有無

・チャーシューの有無の3種類

とはいえ、麺やスープのクオリティは大人向けと同じで、「子ども向けだから味が落ちる」という心配はありません。量こそ少なめですが、しっかり“本物の一蘭”を味わえます。

また、子どもにとっても、大人のどんぶりから取り分けてもらうのではなく、自分専用のラーメンとして提供されるのもうれしいポイントです。



無料になる条件と注意点

お子様向けサービスを利用するには、一蘭の公式アプリをダウンロードし、会員登録（麺バー登録）をする必要があります。アプリ内で表示される「お子様ラーメン」引換券を提示することで、無料サービスを受けられます。

このサービスは、大人がラーメンを1杯注文していることを条件に、小学生までの子ども5人までが対象です。子ども1人あたり1杯までのため、同じ子どもが2杯分を無料で注文することはできません。

子どもによっては1杯では足りないこともあるかもしれませんが、その場合は有料の替え玉を追加注文することもできます。ただし、あくまで無料になるのは「子ども1人につきお子様ラーメン1杯分」のみであり、追加分は通常料金です。



アプリで大人もお得に！ 来店ポイント制度を活用

一蘭のアプリでは、来店ごとにポイントが貯まります。一定のポイント数に達すると、替玉無料券などの特典と交換できます。訪れる回数が多いほど、ポイントが効率よく貯まり、結果として家計の節約につながるでしょう。

外食費に悩む家庭にとって、「子どもは無料、さらにポイントも貯まってお得」という二段構えのメリットがあるのは魅力的ではないでしょうか。



まとめ

家族で外食し、6杯分を通常価格で注文した場合、980円×6杯＝5880円です。今回のケースでは、お子様ラーメン5杯は全て無料で、大人1人分の980円だけで済んでいます。お子様ラーメンは半量のため、仮に不足分を替玉（210円）2つと半替え玉（150円）1つで補ったとしても、追加料金は570円です。

その結果、支払額は980円＋570円＝1550円で、通常の6杯分と比べると、4330円も安くなる計算です。

外食費がかさみやすいファミリー世帯だからこそ、こうした公式サービスを知っているかどうかで、支出は大きく変わります。お子様ラーメンとアプリ特典の組み合わせは、一蘭をより賢く楽しむための心強い味方といえるのではないでしょうか。



出典

株式会社一蘭 麺バー限定！お子様ラーメン

株式会社一蘭 一蘭公式アプリ

執筆者 : 竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種