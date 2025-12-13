¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù²£»³Íµ¤ÎÂç¥±¥¬¤ÇSnow Man¡¦¸þ°æ¹¯Æó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¡Ä¹âÂ®²óÅ¾¤Î¡ÖÌ¾Êª´ë²è¡×¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ÂÁ´À
¡¡12·î12Æü¡¢¡ÖSUPER EIGHT¡×¤Î²£»³Íµ¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ë¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤ËÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²£»³¤Î¾õ¶·¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡ÖSnow Man¡×¸þ°æ¹¯Æó¤Î¿´¶¤òµ¤¸¯¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢11Æü¸á¸å¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥í¥±¤Ç¡¢²£»³¤¬±¦Ï¾¹ü¹üÀÞ¡¢¹øÄÇÇ±ºÃ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢Á´¼£2¥«·î¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ô²£»³¤µ¤ó¤¬²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢¿´¤è¤ê¸æ¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²óÅ¾Âæ¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¥²¡¼¥à¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ëµ¯¤¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸þ°æ¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï²ñ°÷À©¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Øµ²±Ç¦¼ÔÂâ ¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡Ù¡Ë¤Î¥í¥±¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬µ²±¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼ ¡È¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡É ¤ËÊ±¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ²±ÎÏ¥²¡¼¥à¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È³¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢±ßÈ×¤Ë¾è¤Ã¤¿½Ð±é¼Ô¤¬¤Ï¤ê¤Ä¤±¤Ë¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¹âÂ®²óÅ¾¤¹¤ë¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥¹¥Ô¥ó¡Ù¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡²£»³¤Î¥±¥¬¤Î¶ñ¹ç¤¬°Æ¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¸þ°æ¤¯¤ó»ö¸Î¤Î¤³¤Èµ¤¤ËÉÂ¤ó¤Ç¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Õ
¡ÔÀèÇÚ¤ÎÂç²ø²æ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¸¤Æ¤½¤¦¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡Õ
¡ÔGP¤Î²óÅ¾Âæ¤Ã¤Æ»ö¤Ï¡¢¸þ°æ¤¯¤ó¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¼õ¤±¤Æ¤½¤¦¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¸þ°æ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö²£»³¤µ¤ó¤È¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬Êé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸þ°æ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤ÀèÇÚ¤¬¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¥±¥¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤Ï¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥É¥Ã¥¥ê¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¸þ°æ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤¬ÄêÃå¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤´ë²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤½¤Î°ÂÁ´À¤Ï·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÅö½é¡¢µ²±¥²¡¼¥àÂÐ·è¤ËÉé¤±¤ë¤È¡¢ÃÏÌÌ¤«¤éÃÏ¾å40¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿âÄ¾¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯µÕ¥Ð¥ó¥¸¡¼¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥¹¥Ô¥ó¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²óÅ¾¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¤¿¤á¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø´í¤Ê¤¤¡Ù¤È»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î´ë²è¤Î¥á¥¤¥ó½Ð±é¼Ô¤È¤·¤ÆµÕ¥Ð¥ó¥¸¡¼¤ä¹âÂ®²óÅ¾¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡½Ð±é¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£