ÉÔÎÑÊóÆ»¤Ç»Å»ö·ã¸º¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡¡¸ø¼°¤Î¾ì¤Ë¸½¤ë¡¡ËÜÌ¾¤ä½»½ê¤â»¯¤µ¤ì¡¡ËÜ²»¤Ç°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¿É¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¿Íµ¤£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Î¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤¬£±£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢°úÂàºî¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ö£Á£æ£ô£å£ò£ç£ì£ï£÷¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡££··î¤Ë°ìÉô¤Ç¡¢¸¸Åß¼Ë¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦Ì§ÎØ¸ü²ð»á¤È¤ÎÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤«¤é½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤ÏÉÔÎÑÊóÆ»¸å¡¢¼«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤¬·ã¸º¤·¡¢Èðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤äÈó¸ø³«¤À¤Ã¤¿ËÜÌ¾¤Ë²Ã¤¨¡¢½»½ê¤â¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¿ÓÂç¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡£º£Ç¯°ìÇ¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÄ¹¹Í¤·¤Æ¡Ö¶ì¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¿É¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁÛÁü¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç²¿»ö¤â¤Ê¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¿²º¤ò´ê¤¤¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡£²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¼«¿ÈºÇÂç¤Î¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÂçÃÀ¤Ë¼ýÏ¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¹â·æºî¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¦Æ»Åª¤Ê¼Ì¿¿½¸¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤âÇ¯Îð¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¤·¡Ö²¿¤âÌ¤Îý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£