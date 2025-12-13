»Â¿·¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯½é¸ø³«¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡ÖÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡×¡ÖÁá¤¯¼Â¼Ö¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡ÈV8¥¨¥ó¥¸¥ó¡ßFR¡É¤ÎµðÂç¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡Ö¥ÉÇ÷ÎÏ´é¡×ºÎÍÑ¡ª ¥ì¥¯¥µ¥¹LS¥Ù¡¼¥¹¤ÎNATS¡ÖÂç·¿¥»¥À¥ó¡×¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤Ë¹â¤Þ¤ë´üÂÔ¡ª
¡¡ËèÇ¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹±Îã¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ê¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥«¥¹¥¿¥àÊ¸²½¤Ë¤âºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÏÃÂê¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡ÊNATS¡ËÀ®ÅÄ¹»¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬»Â¿·¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Ï¥È¥è¥¿¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤È¥»¥À¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦Ä©ÀïÅª¤ÊºîÉÊ¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¡×¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À©ºî²áÄø¤ä¤½¤Î»ÅÍÍ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¹»¤ÏÄ¹¤¯¼«Æ°¼ÖÀ°È÷»Î¤ä¥«¥¹¥¿¥à¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿ÀìÌç³Ø¹»¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Ê¤Ç¤ÏÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ø½ÐÅ¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ÖÎ¾¤òËèÇ¯À©ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿µ»½ÑÎÏ¤ÈÈ¯ÁÛÎÏ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¼õ¾Þ¤ò½Å¤Í¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤¦¤Á¤Î1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬·Ç¤²¤ë¿·¤·¤¤¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¡×¤È¡Ö¥»¥À¥ó¤ÎÍ¥²í¤µ¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLS460¡Ê4ÂåÌÜ¡Ë¡×¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥»¥À¥ó¥Ü¥Ç¥£¤ÈFR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢¤½¤·¤Æ4.6¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¤ÎÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÁö¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÂç·¿¥»¥À¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹ü³Ê¤Ë¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ä¥ê¥¢¤ÎÂ¤·Á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¼ÖÂÎ¤ÎÀÚÃÇ¤ÈÂ¤·Á¤òÃúÇ«¤Ë·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÌÊÌ©¤ÊÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿NATS¸ø¼°YouTube¤Î¿ÊÄ½Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤¬¤Û¤Ü´°À®¤Ë¶á¤Å¤¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤ËFRP¤ò½Å¤Í¤Æ³ê¤é¤«¤ÊÌÌ¤òºî¤êÄ¾¤¹ÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢½ÏÎý¤Î¥Ó¥ë¥À¡¼´éÉé¤±¤Î¹©Äø¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ÍÑ¥É¥¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢²£°ìÀþ¤ËÎ®¤ì¤ë¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¼À°¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥ê¥¢¤ÏÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¹©Äø¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤ò¼«Á³¤Ë¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¥é¥ó¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤ò±äÄ¹¤¹¤ëºî¶È¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µëÌý¸ý¤Î°ÌÃÖ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éº¸¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î·Á¾õ¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï´³¾Ä¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¼«Á³¤ÊÂ¤·Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤Ï³°Áõ¤Î¥Ñ¥Æºî¶È¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¡¢12·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏÅÉÁõ¤Ø°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¡ÖLS500¡Ê¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×É÷¤Î¾å¼Á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤ÈÆâÁõ¤òÆ±»þ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¸ß¤¤¤Îµ»½Ñ¤òÊä¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÂç¤¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¥»¥À¥ó¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¤Ï¡¢´°À®»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¤½¤Î´üÂÔ¤ÏÆü¤ËÆü¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖLS¤È¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÈ¯ÁÛ¤ËÃ¦Ë¹¡×¡Ö¥ê¥¢¤ÎÂ¤·Á¤É¤¦»Å¾å¤²¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ä©Àï¤¬ÆüËÜ¤Î¥«¥¹¥¿¥àÊ¸²½¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡×¡Ö´°À®¤·¤¿¤é¤¼¤Ò¼Â¼Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡ß¥»¥À¥ó¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤â¡×¡Ö¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ã¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ëÄ©ÀïÅª¤Ê1Âæ¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤Î¤«¡¢¸ø³«¤ÎÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£