いまからSwitch2を購入するには？ 現実的なルートを考えてみた
Nintendo Switch 2をクリスマスに間に合わせたい！
…とサンタさんに願っているちびっ子も、オレがサンタだ！と、どうにか手に入れなくちゃいけない人も、まだまだ大勢いると思います。
Nintendo Switch2、市場に出回ってきたとは言え、誰でもすぐ買えるというレベルじゃありません。そこで、いまから手に入れるには、どういう選択肢が太いのか？ 現状の各販売ルートの状況を確認してみました（中古ショップ、個人売買除く）。
1．任天堂公式サイト「マイニンテンドーストア」：招待販売の再開まち
まずは公式ストア、現在は在庫ありません。
第5次抽選を経て、これまで応募し続けた人に向けての招待制販売が行われた経緯がありますが、現在本体の販売は行われておらず、招待制販売の再開待ちです。
2．Amazon：招待リクエスト制
Amazonは現在も招待制販売となっています。
事前に招待リクエストを送っておかないといけなくて、さらに招待に当選しないとダメなので、よっぽどの豪運を引かないとクリスマスには間に合わなそうですね…。
とりあえず招待リクエストしておいて「気長に待つ」スタイルが吉。
ちなみに僕はAmazonで取り扱いを始めた時から招待リクエストを送ってありますが、未だになんの連絡もありません。
3．楽天ブックス：時たま在庫復活、年内ゲットは難しいかも？
たまーに在庫が復活して注文できることがあるのが、楽天ブックス。こまめにチェックしておく価値はあります。ただしトップページには…
12/1週、12/8週の販売については、クリスマス以降のお届けとなる可能性がございます。
12/15週の販売については、2025年中〜2026年以降のお届けとなる可能性がございます。
12/22週の販売については、2026年のお届けとなります。
とあるので、クリスマスにはちょっと間に合わなそうですが、15週、22週でチャンスありかも？
運よく購入できた全国のサンタさんは、遅延の言い訳を考えておきましょう。トナカイが風邪引いたとか。
4．家電量販店やゲームショップ：ときたま思い出したように在庫復活
SNSでちらほらと報告があるのが、家電量販店やゲームショップでの店舗販売。
常時販売しているわけではありませんが、ときたま在庫復活していて運が良いと買えるといった状況。以前にくらべて購入条件も緩やかになっていたり、撤廃されていたりする店舗もあります。足で稼ぐ必要がありますが、早めに欲しいなら結果的にこれが近道かも？
ちなみに、家電量販店のネット販売（ビックカメラとか）でも、先日在庫が復活していたタイミングがあったので、ネットも合わせてチェックしておきましょう。
ざっとチェックしてみましたが、こんな感じ。
どうしても速く手に入れたいなら、空いた日に店舗を回ったりSNSでの購入報告をこまめにチェックするのが現実的かなぁと。少なくとも待っているだけだと、いまだいつ手に入るか分からない状態なのは確実です。
地方だと家電量販店やゲームショップがぽこじゃかあるわけじゃないので、なかなか厳しいとおもいますが、全国のサンタさんが無事確保できることを祈っております。
Source: マイニンテンドーストア, Amazon, 楽天ブックス