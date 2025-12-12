【独占撮】小泉今日子が「幻の名車」を走らせて……”最強の60代”へまっしぐら！

演劇の街・下北沢に、冷たい夜風が吹き抜ける――。

とある夜、都内にある劇場の楽屋口周辺に出待ちのファンや関係者の姿があった。あたりは静かな夜の闇に包まれていたが、そこだけ女優・小泉今日子（59）の登場を待つ、独特の熱気があった。

この日、上演されていたのは作・演出を岩松了（73）が手掛ける舞台『私を探さないで』。共演には勝地涼（39）、そして飛ぶ鳥を落とす勢いの河合優実（24）らが名を連ねる話題作だ。座長を務めるのは他でもない、小泉本人だ。

生産台数わずか1000台！

夜8時半を回った頃だった。出入口から、黒のコートに身を包んだ小泉が現れた。舞台の余韻をまとったような、どこか近寄りがたいオーラが溢れる。

驚くべきは彼女の愛車だ。闇夜にヌラリと光り、丸みを帯びたボディと特徴的な丸目のヘッドライト、メッキが輝くフロントグリル――生産台数はわずか1000台ほど。中古車市場でもめったにお目にかかれない”幻の名車”だったのである。

「いやあ、驚きましたね。キョンキョンといえば、かつては環境問題を意識してプリウスに乗っていた時期もありました。それがここに来て、20年以上も前の旧車を選ぶとは……。

でも、よく考えてみると彼女らしい選択です。最新機能満載の車ではありませんが、内装の本革や木目パネルなど、細部まで本物にこだわって作らている。流行りの高級SUVやEVに飛びつくのではなく、『自分が美しいと思うもの』『作り手の魂がこもったもの』を選ぶ。これ、今の小泉さんの仕事選びや生き方を表してますよね」（スポーツ誌芸能担当記者）

昭和から平成、令和と最前線を走り続けてきた芸能界のトップランナーである小泉は、この日も自身のハンドルで夜の闇を切り裂いていった。

先日、年末恒例の「『現代用語の基礎知識』選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」が発表された。年間大賞に輝いたのは、高市早苗首相（64）が発言した「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」。言葉通り、早くも数々の課題にメスを入れて高い支持率を維持している。

近年、小泉も芸能界において稀有な「沈黙しない女優」としての地位を確立して注目されている。検察庁法改正案への抗議、裏金事件への辛辣な批判――。事務所の顔色を窺い、政治的発言をタブー視する芸能人とは一線を画しているのだ。

なぜ彼女は、リスクを恐れずに発言を続けるのか。長年芸能界を見つめ続けてきた芸能リポーターの城下尊之氏は、その背景をこう分析する。

「彼女が政治的な発言をするようになったのは、単なる思いつきではありません。ご自身の人生の中で、実際に会社を作ったり、人を育てたり、さまざまなトラブルを経験してきたりした。実体験を踏まえて、『自分の考えを世に出してもいいんじゃないか』という境地に達したんだと思います。

かつて石原慎太郎さんが都知事選に出馬した時、石原軍団の渡哲也さんや舘ひろしさんが応援演説に行きました。あれと同じなんです。『自分の考えに合う人を応援する』『おかしいことはおかしいと言う』。それを彼女は隠さずにやっているだけ。当然、反対意見や批判も出てきますが、彼女はそれも甘んじて受け入れる覚悟でやっているはずです」

さらに城下氏は、「高市首相」を引き合いに出し、小泉のポテンシャルについて驚きの見解を示した。

「正直、小泉さんは政界に出てもいいんじゃないかと僕は思っています。知名度は抜群ですし、何より今の政治家にありがちな『なんとなく』ではなく、ちゃんと自分の言葉で主張を持っている。『女性だから』というだけで担がれるのではなく、中身のある主張を持って出てくれば、今の政治に一石を投じる存在になれる。賛否両論はあるでしょうが、それだけの力を持った人ですよ」

「なんてったって還暦」自分を安売りしない”最強の60代”

来年2月、小泉はいよいよ還暦を迎える。

彼女は昨今の映画界の予算事情に迎合せず、収益の計算が立つ舞台や資金潤沢な配信作品を選んで「自分を安売りしない」スタンスを貫いている。

「’85年に大ヒットした代表曲『なんてったってアイドル』から40年。今は誰のためでもない、自分自身のための人生を謳歌している。赤いちゃんちゃんこなど似合わない、還暦さえもパンクに着こなす“最強の60歳”になってくれるはずです」（前出・スポーツ誌記者）

小泉はまたひとつ、新しい伝説のアクセルを踏み込む。