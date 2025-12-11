【FENDI】儚げブルーが旬♡ 男女問わず愛される「新作アイテム」特集

今こそ1年間毎日がんばった自分へのごほうびに、普段はなかなか手の届かない憧れブランドのアイテムを贈るのはいかが？そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに女性のみならず、男性からも支持されている、FENDIの新作アイテムをご紹介します。ブルーが好きなコ、大集結して♡

FENDI -フェンディ- イタリア・ローマで生まれ、2025年に創業100年を迎えた、イタリアを代表する高級ファッションブランド、フェンディ。 品位や優美さを保ちつつも、遊び心あふれるデザインでおなじみのアイテムたちは、女性のみならず、男性からも支持されているのが特徴。

ロマンティックな儚げブルーが冬らしさを加速させる 寒いのは苦手。だけど、冬の澄んだ空気はどこか心地いい。少し気が早いけれど、フェンディの春夏プレコレクションの情報を耳にしたとある休日。 気温の低さごときで、足がすくんでいてはもったいない。 背中を押されて外へ出る覚悟を決めた。 そうして出会ったのは、儚さと大胆さが調和された、ブルーの小物たち。 冬のロマンティックな景色にだって、きっとあう。そんな確信を胸に、決めた。冬も春も夏も、このブルーと過ごす、と。

Cordinate 斬新なドットの組みあわせがほかにない新たなガーリー 主張の少ないベーシックなカラーながら、異なるドットをミックスすることでこなれた雰囲気をメイク。バッグにカラーを取り入れたら、シンプルなだけじゃない、明るいイメージを作れる♡ バッグ（18×32×12cm）499,400円、ジャケット 495,000円、シャツ 255,200円、ショートパンツ 207,900円、チャーム 117,700円、パンプス 271,700円／以上フェンディ（フェンディ ジャパン）

Item バッグ シンプルさもありながら、細部にあしらわれたゴールドがアクセントに。 バッグ（18×26.5×8.5cm）492,800円／フェンディ（フェンディ ジャパン）

Item 長財布 存在感のある長財布はツートーンのブルーでよりキャッチーな配色。 長財布（8.5×20×2cm）145,200円／フェンディ（フェンディ ジャパン）

Item ミニ財布 小さめでかさばらないミニサイズながら、遊び心あるステッチが個性的。 ミニ財布（8×10×3cm）107,800円／フェンディ（フェンディ ジャパン） 撮影／三瓶康友（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／笠原百合 ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属） ※バッグ、財布のサイズ（タテ×ヨコ×マチcm）は編集部調べです。

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海