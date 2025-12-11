12月5日から7日の3日間、千葉県の幕張メッセで開催された『東京コミックコンベンション2025（以下、東京コミコン）』。来日中のハリウッド俳優、ジョニー・デップがゲストの1人として登場し、サイン会と撮影会を実施した。

「サイン券と撮影券は、それぞれ税込みで7万5000円。世界的な人気のハリウッドスターの直筆サインや、一緒に写真を撮れる貴重な機会ですが、一般的な映画ファンにとっては気軽にチケット購入を即断できるような、決して安い金額とは言えないでしょう」（ワイドショースタッフ、以下同）

12月6日と7日に予定されていたサイン会と撮影会。初日の6日からジョニー・デップ本人が、まさかの大幅な遅刻。会場では、高額なチケットを握りしめたファンが5時間以上待たされるという事態が発生した。

「サイン会の開始が大幅に遅れて時間が押したうえに、ジョニー・デップからサインを書いてもらったのが、着用していたTシャツだった人がいたり、持ってきた写真集だったりと、人によってまちまちだったようです」

サイン会に参加したと思われる人たちは、ネット上にて、

《同じ価値の体験を提供されたとは考えられない》

《イベント参加者間でこんなに差があっていいのか》

と不満を爆発。

サイン会や撮影会に詳しい某イベント業界関係者は、このように指摘する。

「同じ金額を払って来ているのに、人によってサービスの内容に差が出たら、サービスが少なかったほうからクレームが出るのは当然です。

ましてや昨今はSNSの時代。参加者は“自分の場合はこうだった”と事細かに書き込むので、そこに差があったと発覚すれば、たちまちファンの間で大騒ぎになります。今回の場合も、事前に特典内容をしっかり決めておき、人によってサービスに差が出ないようにして実施していれば、ファンの怒りを買わなかったと思います」

東京コミコン運営事務局の対策は

今回のジョニー・デップのサイン会・撮影会について、SNSではこんな声もあがっている。

《人生で最高の日になるはずが最悪な日になった》

《こんなサイン会にお金と時間を無駄にしたと思うと涙が止まらない》

こうした事態について東京コミコンの運営事務局は、どのような原因と対策を講じているのか。

週刊女性PRIMEが問い合わせをしたところ、イベント終了から2日後の12月9日、東京コミコンの公式サイトに《ジョニー・デップ氏サイン会・撮影会の運営に関するおわびとご案内》と題した文章が掲載された。

そこで、進行の遅延やスケジュール変更によって、多くの来場者に迷惑と不便をかけたことを謝罪。未使用チケットのキャンセル対応を開始したこと、来場者アンケートや問い合わせ内容を真摯に受け止め、関係各所と連携したうえで、状況の整理と今後の対応を協議中だと明かした。

週刊女性PRIMEは改めて、そもそもジョニー・デップが遅刻した理由や、運営は彼のスケジュールを把握していたのか、事前にサイン会の内容に差が出ないように対策をしていたのか聞いてみたが、公式サイトに出した内容以上のことは答えられないとのことだった。

2016年から開催されている東京コミコン。日米のポップ・カルチャーによる祭典として年々、規模と人気を広げているが、課題や対策も生まれているようだ。