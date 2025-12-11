横浜DeNAベイスターズの伊勢大夢（27）が結婚披露宴を迎え、前監督の三浦大輔氏（51）が12月6日に公式Instagramで祝福のメッセージを投稿した。三浦氏は「伊勢！おめでとう！お幸せに～」とつづり、俳優の宇梶剛士（63）を交えた豪華な3ショットを公開。今季まで選手と監督としてともに戦った伊勢の晴れ姿に、多くの祝福が寄せられている。

写真には、鮮やかなブルーのタキシードに白いバラのブートニアを合わせた伊勢が、中央で柔らかな笑みを浮かべて立つ姿が写されている。左には落ち着いた笑顔の宇梶剛士、右には三浦大輔氏が並び、披露宴の上品な空気と和やかな雰囲気が伝わる1枚だ。自然体の表情が重なり、親しい間柄ならではの温かい祝福の空気が感じられるショットとなっている。

この投稿にはInstagramユーザーから、「伊勢さん、おめでとうございます！！ 末長くお幸せに 番長も素敵です」「なんと素敵なスリーショット 伊勢さん、おめでとうございます」「伊勢おめで…宇梶さん？？？？？」「すげぇ人脈です」といった祝福と戸惑いの声が寄せられている。