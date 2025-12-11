福山雅治、映画『ラストマン』主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」配信リリース決定！主題歌予告映像公開
福山雅治が主演を務める『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日公開）の主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」が、12月24日に配信リリースされることが決定。併せて、主題歌を使用した90秒の映画予告も公開された。
■心震える「最強のラブソング」
先日、楽曲タイトルのみ発表された『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」。本楽曲は福山が作曲・編曲・プロデュース、稲葉浩志が作詞を手掛けた。
福山にとって稲葉は、アーティストとして、そしてその人間性も含めて愛してやまない存在。これまで、2014年に稲葉のオフィシャルサイト「en-zine（エンジン）」の企画で、お互いが大ファンである「UFC（総合格闘技）対談」に福山がゲストで出演。また2020年には福山デビュー30周年YouTube対談企画に稲葉が出演するなどの交流があった。
2025年1月、福山は自身が主演する『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌のオファーをプロデューサーから受けた際、「KOH+の『最愛』のように、“中の人”が表現しているからこそ、映画と主題歌が地続きで繋がっている。という感じが理想です」と伝えられたことで楽曲提供を快諾。映画ラストマンは「無敵のバディが挑む、新たな難事件」というストーリー。「音楽の最強バディ」として稲葉に声掛けをしたいという思いに至ったという。
今回、福山自ら稲葉に直接依頼することもできたものの「稲葉さんが断りたくても断りづらい流れになってしまってはいけない」と、あえて正規のルートとして互いのレコード会社を通じて申し入れをした。そんな福山の思いを受け、稲葉は「面白いプロジェクトですね」と快諾。
そこから稲葉は、その時点で仮編集されている『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の世界観を汲み取り、先んじて制作されていた福山のメロディに歌詞をのせる楽曲作りがスタート。
お互い海外での仕事やそれぞれの活動で多忙ななか、まずは福山自身のレコーディングスタジオにて、稲葉歌唱のKey確認が行われた。福山のアコースティックギター1本に稲葉が仮歌で楽曲Keyを探っていくという奇跡のセッションが実現する。そこからデータのやりとりや、詞の世界観を共有するなどの綿密な作業を行い、10月に楽曲が仕上がった。「音楽の最強バディ」であるふたりの歌声が響き合う、心震える「最強のラブソング」が誕生した。
さらに楽曲のデジタルリリースも決定、配信日は映画公開日と同日の12月24日。映画公開に加え、もうひとつ大きなクリスマスプレゼントがファンの元へ届くこととなった。
■福山雅治 コメント
■稲葉浩志 コメント
■映画企画プロデュース・東仲恵吾 コメント
この度、映画ラストマンを彩る「最強で最高な主題歌」がついに発表されました。
主演の福山さんから以前、“映画のエンディングを飾る曲は、作品のピリオドを打つ、まさに作品の一部”だというお話を伺っていました。
だからこそ、今回、主題歌のオファーは、皆実さんを演じる福山雅治さんご本人にぜひお願いしたいという強い思いから実現したものです。
そして、そこで福山さんから提案されたのは、私たちの予想を遥かに超える、思いもよらないサプライズでした。
映画をご覧頂いた上で、作品の世界観を深く理解してくださった稲葉浩志さんが紡ぎ上げた、魂を揺さぶる歌詞。この作品への熱い想いをすべてぶつけてくださった福山雅治さんによる渾身の楽曲。
まさに、映画『ラストマン』の物語を完成させる、究極の「最後のピース」が今、ここにできあがったという確信に満ちています。
この感動を、ぜひ劇場の大スクリーンで、その耳で体感してください！
■リリース情報
2025.12.24 ON SALE
福山雅治
DIGITAL SINGLE「木星 feat. 稲葉浩志」
■映画情報
『映画ラストマン -FIRST LOVE-』
12月24日（水）全国ロードショー
出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮沢りえ
脚本：黒岩勉
監督：平野俊一
配給：松竹
(C）2025映画「ラストマン」製作委員会
