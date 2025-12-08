¸°»³Í¥¿¿¡Ö¥ê¥¹¥¯¤è¤ê°ÂÁ´¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡× GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î±éµ»¤ËÉã¤ÎÀµÏÂ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¿ÃæµþÂç¡Ë¤Ï¡Ö¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÁí¹ç£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸°»³Í¥¿¿
¡¡12·î£´Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ÇÄ©¤ß¡¢2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç½Ð¤·¤¿¼«¸ÊºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë108.77ÅÀ¤Ç£±°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À£²Æü¸å¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¹ç·×300ÅÀÄ¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ç¼ÆÀ´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ù¤·¤µ¤âÂ¿¤¯»Ä¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡SP¤Ç¤Ï£´²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ£³°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç£´²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¤ò´Þ¤à£´²óÅ¾£¶¼ïÎà£·ËÜ¤Î¹½À®¤ËÄ©Àï¡£¤½¤ì¤ò´°àú¤Ë³ê¤ê¤¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÎòÂåÀ¤³¦ºÇ¹â¤È¤Ê¤ë238.24ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ç·×332.29ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´ºö¤ò¼è¤ëÁªÂò»è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¤Ê¤¼GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆSP£²°Ì¤Îº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¿ÌÀ¼£Âç¡Ë¤â¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÏÊÌ³Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î³ê¤ê¤Ç¼«¸ÊºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ç·×¤ò¼«¿È½é¤Î290ÅÀÂæ¤È¤Ê¤ë292.08ÅÀ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÏÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Û¤É¶¯µ¤¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤¬¸°»³¤À¡£
¡¡ºÇ½ª³êÁö¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¸°»³¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤ò¤¤ì¤¤¤Ë·è¤á¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ï¾¯¤·µÍ¤Þ¤ëÃåÉ¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢£³²óÅ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£²²óÅ¾¤ò¤Ä¤±¤ëÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÃúÇ«¤Ê³ê¤ê¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Î£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤Ï£³²óÅ¾¡Ü£²²óÅ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤âÂÑ¤¨¤ëÃåÉ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ´°àú¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼¤ÎÆÀÅÀ¤Ï193.64ÅÀ¤Ç¡¢¹ç·×302.41ÅÀ¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÁí¹çÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð300ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥ê¡¼¤Ï200ÅÀ°Ê¾å¤òÁÀ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£ËÜÅö¤Ï¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç¹ç·×310ÅÀÂæ¤òÁÀ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú±éµ»ÆâÍÆ¤Ë¥³¡¼¥Á¤¬¶ì¸À¡Û
¡¡Éã¤ÎÀµÏÂ¥³¡¼¥Á¤Ï±éµ»Á°¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤ò¼è¤í¤¦¤¼¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢300ÅÀÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¶ì¸À¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î£´²óÅ¾¡Ü£³²óÅ¾¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò£´²óÅ¾¡Ü£²²óÅ¾¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤â£´²óÅ¾¡Ü£³²óÅ¾¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÄù¤á¤è¤¦¤È»×¤¨¤ÐÄù¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç£±ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤â¤®¼è¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡Îý½¬¤Ï¡Ø¤³¤ì°Ê¾å¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì°Ê²¼¤â¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âç´Ñ½°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎºÇ½ª³êÁö¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£NHKÇÕ¤«¤é²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¸°»³¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉã¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¡¢Ä©Àï¤Î¥ê¥¹¥¯¤è¤ê¤â°ÂÁ´¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ì¤¬ºÇÁ±ºö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤·¤«¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤â¶²¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¤·¤¿¡×¡ÚÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ç¡Û
¡¡º£²ó¸«¤Ä¤±¤¿²ÝÂêÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤â³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«¿®¤Î»ý¤ÁÊý¤ä¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç±éµ»¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¸ÆµÛ¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢Â¸µ¤Î´¶³Ð¤Ë°Õ¼±¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¡¢¥³¥ì¥ª¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤«¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Í³¤Ë³ê¤Ã¤Æ......¡£É½¾ð¤È¤«É½¸½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¤â¥Õ¥ê¡¼¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î°Õ¼±¤Î»ý¤ÁÊý¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤«¤é¡ØÀ¤³¦°ì¤ò¼è¤í¤¦¤¼¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¼«Ê¬¤â¤ä¤ëµ¤¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼¡¤Ï£²½µ´Ö¸å¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡£¸°»³¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¬¥Ä¥¬¥Ä¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÀï¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¤½¤Î·ë²Ì¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âµ¤¤òÈ´¤±¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢ÀäÂÐ²¦¼Ô¤Î¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤òÄÉ¤¦¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£