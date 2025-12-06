【数量限定】グンゼの「2026福袋」は全50種の圧倒的ラインアップ。ブラもショーツも靴下も...最大3000円以上オトクだよ。

老舗下着メーカー「グンゼ」の公式オンラインストアでは、2025年12月4日10時から2026年1月23日9時59分まで「2026福袋」の販売を行っています。

高機能インナーを驚きのコスパで...！

レディース福袋は、なんと全50種。

ブラジャーやショーツ、インナートップス、インナートップス、靴下など、種類豊富に展開しています。

綿やシルク素材のアイテムが詰まった「ネット限定お得福袋【レディースあったかアイテム】詰め合わせ4点セット【送料無料】」は1万円（1万2870円相当）、広めのラインネックと着膨れしにくい起毛感で着回し力が高い「ネット限定お得福袋【冬の綿100% 襟あき広め8分袖】同色3枚セット」は3630円（5940円相当）、肌触りの良いレギンスとタイツを詰め合わせた「ネット限定お得福袋【あったか綿入りレギンス・タイツ】4枚セット」は3980円（5380円相当）。

どれも保温や吸湿発熱などの機能を持ち合わせており、防寒対策として間違いなく重宝するはず。

そして、心地よい着用感にこだわった下着のセットは、最大3795円もお得。

「ネット限定お得福袋【背中キレイ ノンワイヤーブラジャー】同色3枚セット」は4290円（6600円相当）、「ネット限定お得福袋【24時間対応ワイヤレスブラ】同色3枚セット」は6105円（9900円相当）、「ネット限定お得福袋【シルク混レギュラーショーツ】同色3枚セット」3960円（5940円相当）など、充実の品揃えです。自分の肌や悩みに合う、理想の下着がきっと見つかるはず。

いずれも、特別セットのため返品や交換はできません。

福袋は数量限定で、売切れ次第終了です。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）