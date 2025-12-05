家も収入も手放した2人の冒険者！8年がかりのヨットでの世界旅行は「素晴らしい体験でした」

世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。

11月29日（土）の放送では、オランダ・モニッケンダムが特集された。

【映像】一大決心でヨットの旅に臨んだフローリスさんとイバーさん

歴史ある漁師町、モニッケンダム。ここを訪ねたのは、2人の冒険者に会うためだ。

それが、フローリス・ファン・ヘイスさんとイバー・スミスさん。

フローリスさんは、ヨットで旅をするために「私たちの持っていた家や収入など、あらゆる『安心』を手放しました」と明かす。

一大決心で臨んだ、ヨットでの世界旅行。決断時、フローリスさんはヨット未経験だったという。

「限界に挑戦した冒険は素晴らしい体験でした」とフローリスさんは振り返る。

2016年6月から2024年9月にかけて、走った距離は10万キロ以上。立ち寄った国の数は38。8年がかりの大冒険となった。

2人の目的は旅だけではなかった。

多様な自然環境を自分の目で見、体で感じること。そして、持続可能な活動をしている人たちと会い、その取り組みを世界に広めること。

この8年で得たことを聞くと、フローリスさんは「地球はかけがえのないもの。すべての命を守り、大切にしたい」と話した。