「私の言う通りにしなさい」はサイン？当てはまったら要注意な“過干渉の親”7つの特徴
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ヤバい毒親サイン】当てはまったら要注意！『過干渉の親』7つの特徴とは？」と題した動画を公開しました。「過干渉の親」と「普通の親」の決定的な違いについて、具体的な7つのポイントを挙げて解説しています。
木村氏はまず、「普通の親の子育ては、子どもの成長と自立をサポートすることが目的」であると定義します。その上で、子どもの意見や感情を尊重し、自分で選ぶ力を育む手助けをするのが健全な親の姿だと説明しました。一方で、「過干渉の親は、子どもを自分自身の延長の所有物のように扱う」と指摘し、親子間の境界線がなく、子どものプライバシーや主体性を尊重しない傾向が強いと述べています。
動画では、この違いを見分けるための7つの具体的なポイントが示されています。例えば、「選択」の場面において、過干渉の親が「私の言う通りにしなさい」と子どもの決定権を奪うのに対し、普通の親は「あなたが決めていいよ」と選択肢を与え、その意思を尊重します。また、子どもが失敗した際、過干渉の親は「だから言ったでしょ」と責め立てますが、普通の親は「失敗から学べることもある」「次はどうしたら上手くいくか一緒に考えよう」と寄り添い、次への挑戦を促します。
さらに、プライバシーへの配慮、対話形式のコミュニケーション、結果だけでなく過程を評価する姿勢など、多岐にわたる比較を通じて両者の違いを浮き彫りにしています。木村氏は、これらの特徴に当てはまる場合でも、「セルフ解毒」によって自分自身で心の穴を埋めていくことは可能であると述べ、過去に親から言われたかった言葉を自分自身に語りかけるなどの具体的な対処法を紹介して動画を締めくくっています。
チャンネル情報
虐待・ネグレクト育ち。毎日他人の顔色伺いで心をすり減らし、「消えたい」とドン底を這いつくばるが、心理学を使ったセルフカウンセリングで自分でこころの傷を治す「木村式セルフ解毒法」を確立。現在、３か月で毒親問題をセルフ解決できる「解毒塾！」を経営する。YouTubeでは動画を見ながら一緒に実践できるワークを配信中！