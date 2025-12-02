12月1日、『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日）に出演した弁護士の猿田佐世氏の発言がXで批判を集めている。

「番組では、日本のアーティストの中国公演が現地で次々と中止に追い込まれている話題を取り上げていました。バンダイナムコのイベントで歌っていた歌手の大槻マキさんが歌唱中に退場させられた件や、浜崎あゆみさんの上海公演中止からの無観客ライブなどの騒動を解説。そのなかで猿田さんが『世界中の国を見渡しても、日本ほど中国ともめている国は、今はどこもない』と持論を展開。『アメリカですら、中国との関係は丁寧にやっている』と指摘し、『そのアメリカをも飛び越えて、中国を挑発しちゃっている状況になっていると思う』としました。これらの発言に、SNSでは多くの批判が集まっています」（社会部記者）

猿田佐世氏は弁護士であり、日米や東アジアの情報収集と発信、政策提言サポートなどの“新しい外交”を目指すというシンクタンク「新外交イニシアティブ」の代表も務めている。

「評議員には、東大教授の藤原帰一さんなどが名を連ねています。今回の発言では“日本が中国を挑発している”と主張していますが、実際に日本人歌手の公演を妨害しているのは中国側です。視聴者からすると、“無理がある”と感じた人も多いようです」（前出・記者）

X上でも、多くの批判が集まっている。

《猿田佐世さんのご主張は、実際に軍事衝突している国が複数あることから考えると無理筋かなあ》

《……いや、それ中国の視点ですよね？ なぜか日本の番組で中国の代弁 経済を理由に中国へひれ伏せと言わんばかり》

新外交イニシアティブの公式Xでは、今回の発言を書き起こして記事にしている。レポートでは番組での発言を強調したうえで、《政府同士の関係は、最悪と言っていいぐらい悪いのですけれども、『経済的に絶対、日本は切れない』とか、あるいは『国際結婚が進んでいる』、『留学生がたくさんいる』、『日本にはたくさん中国人がいる』など、絶対戦争なんかできないよねという関係を密に作っていく。『民間外交の制度化』なんて、私たちは言うんですけれども、それこそが日本を安全にすると思います》と、中国との関係性を深めるべきだと主張している。

「外国人問題は、現在の日本国内では大きな関心事です。こういったテーマを情報番組で扱うなかで、コメンテーターの発言は常に注視されています。その発言で視聴者の批判が飛んでくる可能性は大いにありますから、難しい立ち回りが要求されているといえるでしょうね」（前出・記者）

当然、猿田氏のこれからの発言も注目されているわけだが……。