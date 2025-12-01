ｆｏｎｆｕｎ<2323.T>が後場終盤に下げ幅を縮小し一時プラスに転じる場面があった。午後３時ごろ、持ち分法適用会社であるマイクロウェーブデジタルを完全子会社化したと発表しており、これが好材料視されている。



ｆｏｎｆｕｎによると、２５年９月にマイクロ社株式の２０．０％を取得し持ち分法適用会社として以降、システム受託開発事業及びＳＥＳ事業における事業連携や開発リソースの最適化を進め、その結果一定の成果を確認しているが、完全子会社化しグループ一体体制を確立することで、経営資源の最適配分、グループ横断での技術力強化、並びに財務・ガバナンス体制の強化を図るのが狙い。取得価額は１億２０００万円。なお、２６年３月期連結業績予想については精査中としている。



出所：MINKABU PRESS